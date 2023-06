Laporta: "Hay una campaña orquestada para quedarse el Barça"

"Uno de los acuerdos con CVC es que Tebas seguía ocho años con un sueldo que dobla al de presidentes de bancos" "Es bueno que el Barça no sea una SAD, porque eso nos hace pertenecer a la comunidad"

El presidente del Barça, Joan Laporta, ha analizado la situación del Barça en el programa de TV3 'El fator clau'. Bajo el título: "Las raíces de la victori. El caso del FC Barcelona", el que fuera vicepresidente económico en la primera presidencia de Laporta, Xavier Martí-i-Sala, ha sacado algunos titulares al máximo rector blaugrana.

Laporta ha sido especialmente duro con LaLiga, ha denunciado una campaña de desprestigio del club para hacerse con su propiedad y ha defendido el actual sistema de propiedad.

Éstas han sido las declaraciones de Laporta:

Caso Negreira

"El caso Negreira es una campaña contra el Barça. Hay que hacer autocrítica, pero era una cosa heredada. Tener asesoramiento arbitral no es ningún delito. El Barça nunca ha comprado un árbitro, más allá de que quizá no valoramos suficientemente lo que signficaba que el hijo de un ex árbitro nos diera un asesoramiento. Esto se ha salido de madre, porque hay una campaña orquestada para quedarse el Barça, para transformar al Barça en una SAD".

Ataque a LaLiga y a Tebas

"El caso Negreira lo ligo con que no hemos firmado con CVC, afortunadamente, porque hipotecaba al Barça por 50 años. Es un fondo que se ha quedado el 10,95 por ciento de los derechos de televisión de los clubs. No dejaba de ser un préstamo. No veiamos que fuera una operación que nos pudiera interesar. Necesitados como estábamos de salvar el club, lo que hicimos fue vender el 25 por cfiento de nuestros derechos de televisión por 686 millones y eso ha salvado al club. No lo ha acabado de arreglar, porque tenemos un déficit operativo aún de 200 millones que estamos atacando con un plan de austeridad, pero lo que no veíamos era el contrato con CVC"

"Una de las condiciones era que Tebas se quedaba, primero por 15 años y luegop por ocho. Su salario dobla el de presidentes de bancos. Se nos decía que si hacíamos esta operaión nos daría fair play, el 15 'por ciento. Nos decía que si no firmábamos no podríamos fichar o nos lo pondrían más difícil. Esto está en los juzgados. Dijimos que no y nos pusieron la cruz. Llegas a la conclusión de que Catalunya puede estar dentro del estado, pero aún así, algunos no pueden digerir los elementos que definen nuestra catalanidad. No pueden digerir que uno de los elementos de la catalanidad sea el Barça e intentan por todos los medios quedárselo. Así, los señores de la Liga, los de CVC y otros poderes establecidos lo que quieren es esto, pero que sepan que nos van a tener defendiendo los intereses del Barça hasta la última gota de nuestra sangre. Esto lo hacemos porque queremos al Barça".

El club ha de ser de los socios

"Es bueno que el Barça no sea una SAD, porque eso nos hace pertenecer a la comunidad. El Barça pertenece a la ciudad, al país, evidentemente a sus socios y socias y eso nos permite hacer muchas cosas que otros clubs no pueden hacer. El Barça es Cruyff-Masia-Catalunya-Unicef. Tu puedes entender a Cruyff como una forma genuina de jugar a fútbol. Puedes entender la Masia como la fábrica del sueño de esos niños que quieren llegar al primer equipo. En cuanto a Catalunya, no puedes separar la catalanidad de la democracia y el barcelonismo es indisoable de esos dos conceptos. Y Unicef ilustra que el Barça tiene un compromiso social con los valores. Eso es más propio de una asociación como es el Barça de una sociedad comercial.

Críticas a la gestión de Sandro y Bartomeu

"Cuando se puso Qatar me pareció un gran error, porque las esencias hay que respetarlas y no pertenece a nuestra esencia. Y así fue. No fue bien, porque nos llevó a que los propios qataríes nos ficharan a Neymar por 220 millones de euros. Hizo que aquí se reaccione mal al administrar ese dinero".

"También encontramos cosas buenas en esta segunda etapa. El femenino estaba bien y lo aprovechamos para ganar la Champions. Es mérito de la junta anterior y de la nuestra, por hacer dos récords de asistencia históricos. Fue espectacular y me hace sentir orgullosos de ser el presidente del Barça. Tenemos un equipo que gana y a todos nos gusta ganar, pero además lo hacen jugando bien"

El círculo virtuoso

"El fútbol tiene un factor emocional muy potente. Es diferente a cualquier negocio. Por el resto no es tan diferente. También inviertes, en este caso en jugadores, en instalaciones y recogiendo el círculo virtuoso, el invertir en jugadores hace que los socios y aficionados se vinculen a la entidad y al club, consuman club y que la economía salga reforzada para volver a invertir en fútbol"