LaLiga aprieta al Barça: Máxima presión ante el Atlético

Las victorias de Madrid y Girona dejan al Barça a siete puntos antes de medirse a un rival directo El Barça buscará coger vuelo ante el Atlético en un duelo marcado por la figura de Joao Félix

"No podemos decir que estamos en nuestro mejor momento. Es una evidencia. El equipo ha hecho un bajón de juego y no llegaron los resultados esperados". Xavi Hernández sabe que el Barça lleva semanas sobreviviendo.

Las sensaciones no son las mejores y los rivales aprietan. En la Champions el equipo se quitó un peso de encima ante el Oporto, pero en LaLiga sabe que una derrota abriría la caja de Pandora.

El Barça se la juega este domingo en Montjuïc ante el Atlético. Las victorias del Girona ante el Valencia (2-1) y el Madrid frente el Granada (2-0) lo dejan a siete puntos. Una distancia incómoda que necesita recortar para no perder el hilo de LaLiga.

Xavi espera que la clasificación en la Champions tenga un efecto balsámico en el grupo. En las últimas semanas ha incidido mucho en el aspecto mental y el equipo se ha quitado de encima la mayor carga de la temporada. Sin este peso, pero con preocupación en LaLiga, llega al Lluis Companys un rival temible a priori. El Atlético augura dificultades, aunque Simeone registra 9 derrotas y 7 empates como visitante ante el Barça.

De Joao Félix a Griezmann

El encuentro llega atravesado por la figura de Joao Félix. El cruce de declaraciones ha reflejado la ruptura del Atlético con el portugués. Una historia de desencuentros y agravios.

"Había momentos que lo hacía muy bien. Pero hay que ser constante e igual llegó un momento donde se cansó", apuntó Griezmann. "Él tiene su opinión, pero hay cosas que se podrían haber hecho mejor, tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido bien, pero no es solo culpa de uno, sino de varios", contestó Joao.

El Barça recibe al Atlético | SPORT

Los dos jugadores saben lo que vestir las dos camisetas. También lo que es no cumplir con las expectativas y estar bajo sospecha. Griezmann no logró reinar en el Barça de Messi. Y Joao Félix nunca terminó de conectar en el Atlético de Simeone.

El argentino despachó el asunto en la previa con pragmatismo. "No hablo de los chicos que no están en mi equipo". Y Joao lanzó otro mensaje lleno de veneno: "Prefiero el estilo del Barcelona al del Atlético de Madrid, yo y todos los jugadores. También los del Atleti preferirían jugar más tiempo en ataque, si no responden eso están mintiendo".

Xavi defiende el rendimiento de Joao Félix antes del encuentro ante el Atlético de Madrid / | SPORT.es

El portugués será de nuevo titular en un Barça donde no estará Ter Stegen, aun con molestias. La gran duda es si Xavi dará continuidad al once que se impuso al Oporto o si apostará por las rotaciones como lleva haciendo gran parte de la temporada.

Las dudas del once

Las dos grandes dudas son si mantendrá a Araujo como lateral derecho y si repetirá Raphinha en la banda derecha. El uruguayo reconoció en las últimas horas que no le gusta jugar en esa posición, una situación que ya ocurrió con Koundé la temporada pasada. Xavi despachó ayer la cuestión con ironía recordando que los dos juegan de lateral con sus selecciones.

El Barça necesita los tres puntos pero también mejorar su imagen. Sobre todo romper con esta sensación que transmite de inconsistencia, de ser un equipo incapaz de mantener su mejor nivel durante 90 minutos.

Para ello debe ir recuperando la mejor versión de la columna vertebral del equipo. Futbolistas como Lewandowski, De Jong y Pedri siguen buscando su mejor nivel tras superar sus problemas físicos. El caso del polaco es de los más llamativos: al equipo le está costando conectar con él. "Tenemos que encontrarle más. Es uno de los mejores rematadores que hay, tenemos que centrar y generar más", recordó Xavi.

La temporada pasada el Barça ganó LaLiga por su contundencia en las dos áreas. Con los goles del polaco y la solidez defensiva del equipo. Xavi hace semanas que pide más al grupo. El cambio para lograr un punto de inflexión en LaLiga pasa por el juego.