Jules Koundé: de criticado a héroe

Si tenemos que personificar la victoria con remontada incluida del FC Barcelona frente al Eintracht de Frankfurt (2-1), el protagonista está más que claro: Jules Koundé. Los alemanes se pusieron por delante en el marcador, con un tanto de Knauff a los 20 minutos. En la reanudación, el defensa francés se vistió de héroe para darle la vuelta al resultado con dos testarazos en tres minutos y sellar un triunfo balsámico en la Fase liga de la Champions League.

Al Barça no se le podía escapar la victoria frente a los alemanes. Las derrotas contra el PSG en Montjuïc y frente al Chelsea en Stamford Bridge, además del sorprendente empate en Brujas dejaban con poco margen a los blaugranas. El objetivo no es otro que el de quedar entre los ocho primeros clasificados para acceder a los octavos de final sin necesidad de participar en un 'play off' de acceso. Los tres puntos eran vitales, puesto que un nuevo resbalón habría complicado mucho la hoja de ruta.

Desatado en el Camp Nou

Pero ahí estaba Koundé, un salvador inesperado a la fiesta blaugrana, para anotar el primer doblete de su trayectoria como futbolista profesional. Toda una hazaña para un defensa. El primero de ellos, entrando desde segunda línea para rematar un centro preciso y con música de Marcus Rashford. El segundo, un centro con parábola y de primeras de Lamine Yamal para cabecear y emular a Leo Messi en su gol contra el Manchester United en la final de la Champions League 2009 en Roma.

En sus declaraciones postpartido admitió entre risas que este segundo gol no fue plenamente intencionado: “Con la rosca intento meterla en la zona para ver qué pasa, si te soy sincero. Estoy un poco sorprendido, pero a veces hay que tener suerte. Al final han sido dos goles muy parecidos", comentó ante los periodistas. "Honestamente, no esperaba que fuera Kounde quien marcara dos goles, pero es un jugador muy importante para nosotros por su mentalidad", añadía Hansi Flick en la rueda de prensa.

No contento con ello, se le vio con ganas de poner el broche de oro a su actuación con un 'hat trick' cuando acechaba el balón con la mirada en los siguientes lanzamientos de córner. Una noche europea más para el recuerdo de Jules, como la que vivió el curso pasado con un triplete de asistencias frente al Estrella Roja. Sin olvidar la final de Copa frente al Real Madrid, anotando desde fuera del área el gol de la victoria en la prórroga.

Una noche para despegar

Pero, regresemos a esta temporada. Koundé pudo resarcirse recibiendo el MVP de la noche, un reconocimiento que bien le puede servir para relanzar su curso a nivel mental. El francés ha tenido algunas actuaciones en este inicio de curso en bien le han valido la crítica negativa. Incluso parecía que Eric Garcia podía haberle ganado el puesto en el lateral diestro, pero la polivalencia del de Martorell le sigue permitiendo rendir con éxito en el eje de la zaga o como mediocentro. Especialmente duro para Jules fue su gol en propia contra el Chelsea para inaugurar el marcador; pero tampoco estuvo especialmente acertado contra el Real Madrid, PSG, Brujas o Sevilla; al igual que el resto de la plantilla.

La campaña es larga y sigue teniendo mucho margen por delante para mejorar las sensaciones. Cierto es que el nivel del curso pasado fue superlativo, por no decir excelente. Explotó como uno de los mejores laterales diestros del panorama con un año para enmarcar. Con cuatro goles y ocho asistencias, se convirtió en uno de los pilares maestros del proyecto deportivo de Flick. Hasta la lesión que le hizo perderse los últimos partidos, era el futbolista que más minutos acumulaba. Quién sabe de qué manera se habría escrito la historia si el galo hubiese podido estar en Milán contra el Inter en la vuelta de las semifinales de Champions al nivel que nos tenía acostumbrados.

Nunca han parecido afectarle las críticas a Koundé. Tan solo basta con ver su perfil en 'X' (antiguamente conocido como Twitter) para ver la facilidad con la que desmiente informaciones a los periodistas. Irreverente y auténtico. Desencorsetado y lejos de seguir a la masa, Jules siempre nada a contracorriente. Su gran noche contra el Eintracht puede suponer el impulso necesario para regresar a su mejor nivel. Aquel que encandiló a media Europa la temporada pasada.