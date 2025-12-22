"Christensen puede perderse toda la temporada"

La mala fortuna ha acompañado a Andreas Christensen prácticamente durante todo su periplo en el Barça. Excepto una temporada 2022/23 con Xavi en la que fue una pieza importante y tuvo un impacto importante, el paso del escandinavo ha estado marcado por la irregularidad. Tendón de Aquiles, espalda, bíceps femoral. Y ahora rodilla. El FC Barcelona anunció que el central nórdico se rompió el ligamento cruzado en una acción fortuita en la sesión del sábado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Los servicios médicos apuestan por un tratamiento conservador y el futbolista, en principio, no pasará por el quirófano. Eso sí, puede casi despedirse Hansi Flick del zaguero para lo que resta de campaña. El tiempo se estipula en un mínimo de cuatro meses, por lo que a lo sumo regresaría para finales de abril-principios de mayo, tendrá que coger ritmo. Muy complicado. No olvidemos que termina contrato el próximo 30 de junio y que a partir del 1 de enero puede negociar con cualquier club.

LA DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

En SPORT charlamos con el fisioterapeuta Lluís Puig para que nos explique en qué consiste esa rotura parcial del ligamento cruzado de su rodilla izquierda. "Para entender la lesión que se ha hecho Andreas Christensen es conocer qué es el ligamento cruzado anterior, un ligamento que va de la tibia al fémur. También hay un ligamento posterior. El anterior es el pívot central de la rodilla y nos da la estabilidad anteroposterior, es decir, impide que la tibia se nos vaya hacia adelante y a su vez tiene un componente rotacional para que la rodilla no se vaya hacia adentro", cuenta Puig.

Mensaje del Barça a Christensen a través de las redes sociales / FC Barcelona

"Se habrá lesionado yendo la rodilla hacia adentro, es decir, hacia el valgo. Y lo habrá roto parcialmente. ¿Qué se intentará con el tratamiento conservador? Que esta pequeña rotura cicatrice (normalmente cae hacia posterior y hace una buena fibrosis conjuntamente con el ligamento cruzado posterior y, por lo tanto, después lo que dará estabilidad a esta rodilla va a ser evidentemente la musculatura posterior (ya sea los isquios surales y los glúteos conjuntamente con los cuádriceps) y haciendo mucha propiocepción para que esta rodilla sea lo más estable posible y le dé garantías para volver a jugar a su nivel", añade el fisioterapeuta.

FASES DE RECUPERACIÓN

"Se trata de ir trabajando la musculatura y la propiocepción. Primero, fase inflamatoria, luego fase de recuperación de movilidad y paralelamente estabilidad con electroestimulación y con ejercicio, trabajo muy propioceptivo e intentar recupoerar la reacción que debe tener esta pierna en ciertas jugadas para volver a las situaciones de juego. El Barça lo etiqueta en cuatro meses, pero se hace difícil predecir el tiempo porque lo que se debe ver es ponerlo en situación en fase final de recuperación y ver si esa rodilla es capaz de responder a la expectativa que se le debe pedir, jugar a un nivel Barça. De todas formas, si se ha hecho esta lesión será muy justo que vuelva a jugar esta semana. Y a esto hay que añadir que está por ver si responde al tratamiento conservador o finalmente debe pasar por el quirófano".