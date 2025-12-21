¿Otra baja en defensa? Koundé se retira con problemas físicos

El triunfo en Villarreal, que permitiría al Barça asegurarse el título de campeón de invierno antes de la disputa de la última jornada, podría tener un precio muy alto en forma de una nueva lesión. El defensa Jules Koundé tuvo que ser sustituido en la recta final del duelo por Marc Casadó.

Fue en el minuto 78 de juego, y ya con el 0-2 en el marcador. El internacional francés se iba quejando y fue atendido por los asistentes del Barça que, con el partido relativamente encarado, aconsejaron su sustitución. Jules ni siquiera esperó a que se incorporara Marc Casadó y abandonó el terreno de juego por la banda mientras su compañero se preparaba a toda prisa para entrar en el césped.

Al llegar a la zona del banquillo, Hansi Flick le dio un abrazo y se interesó por él mientras se sumaba a la conversación el médico del equipo. Pareció que Koundé se llevaba la mano al muslo e indicaba como si hubiera sentido un pinchazo.

En todo caso, no se corrieron riesgos con él y de regreso a Barcelona se podrá hacer un diagnóstico definitivo, aunque todo parece indicar que Jules deberá emplear buena parte del parón de slecciones para recuperrase y estar a punto en 2026 para el derbi contra el Espanyol del 4 de enero y frente al Athletic Club en la semifinal de la Supercopade España en 7 de enero.

Aunque no parece tener la gravedad de la lesión de Andreas Christensen, la baja de Jules Koundé se suma a las que ya tenía el Barça en la zaga pues también está pendiente de regresar a los terrenos de juego Ronald Araujo.