La anécdota de Koundé que explica su gran estado de forma en el Barça

Koundé es uno de los jugadores más apreciados por el vestuario culé y por su afición. Aunque parece que fue ayer, el lateral galo arranca su cuarta temporada en el club azulgrana y su rendimiento y su manera de ser han conquistado al barcelonismo. Tras dos temporadas casi sin descanso, se ha ganado el reconocimiento general como el mejor lateral derecho de la plantilla, muy seguro en defensa y siendo una garantía cuando se incorpora al ataque.

Motivado como el que más, hace dos semanas se produció un hecho que sorprendió a compañeros y trabajadores del club. Con el entrenamiento ya finalizado, los jugadores terminaron la sesión y se marcharon al vestuario. Algunos pasaron por el fisio, otros se quedaron a comer y el grupo de los más jóvenes aprovechó para jugar a ping pong y 'hacer piña'. Sin embargo, lo que llamó la atención del cuerpo técnico de forma positiva fue que Jules decidió quedarse sobre el césped corriendo. Por iniciativa propia y sin obedecer ninguna indicación de Flick, se puso a trabajar para recuperar a su manera. Entrenó después de entrenar, algo que solo podía hacer Jules dado el inconformismo que le caracteriza.

Motivado como el que más

Pero ojo, ese no fue un gesto aislado. Vecinos de Sitges aseguran haberlo visto ejercitándose a las siete de la mañana antes de salir hacia la Ciutat Esportiva. El francés no se limita a la hora y media diaria que dura la sesión matinal, sino que opta por un trabajo previo para llegar mejor preparado al entrenamiento diario. Así es él, amante del preentrenamiento del entrenamiento, una rutina que suena casi poética y que ya forma parte de su manera de prepararse. El propio Hansi Flick lo comentó en una rueda de prensa: "El problema con Koundé es que si un día hacemos 30 minutos menos de entreno se va a correr a Sitges".

Estos hábitos reflejan sus ganas y su sacrificio. Con balón está espléndido pero también entiende que el fútbol actual exige cada día más físico y lo está puliendo con dedicación. Su cuerpo responde de maravilla y el pasado 23 de abril puso fin a una racha impresionante de 103 partidos consecutivos disputados entre el Barça y la selección francesa.

La irrupción de Eric García no cambia mucho el panorama. El central está rindiendo de forma excelente este año, pero Koundé se mantiene como un pilar indiscutible del equipo. Ya ha sido titular en los cuatro primeros partidos de Liga y también en el estreno europeo de ayer. Entre la disciplina silenciosa y la constancia diaria, Jules se ha convertido en un seguro para el entrenador. Y seguro que va a dar muchas alegrías esta temporada.