Lesión ChristensenBarcelona - JoventutVillarreal - BarcelonaVillarreal - FC Barcelona dónde verVillarreal - Barcelona alineacionesAtlético Baleares - Barça AtlèticBarça - Joventut dónde verGirona - AtléticoDmitrovicViniciusAudios VARLesión PedriClasificación LaLigaAnder BasurtoLesión ClyburnDika MemMercado de FichajesAlavés - Barcelona Copa de la ReinaLotería de Navidad 2025 directoCopa África 2025Javi PovesRally Dakar 2026Gonzalos BernardosLotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin
FC BARCELONA

Villarreal CF - FC Barcelona, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025/26

Sigue en directo hoy el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025/26 entre el Villarreal CF y el FC Barcelona en el Estadio de la Cerámica

No te pierdas el Villarreal CF - FC Barcelona en DAZN

Lamine Yamal, durante un partido

Lamine Yamal, durante un partido / Valentí Enrich

Jaume Marcet

Jaume Marcet

