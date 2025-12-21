Villarreal CF - FC Barcelona, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025/26

El Villarreal, plagado de bajas, recibe a un Barça en línea ascendente

El equipo de Flick llega al encuentro en un gran momento mientras que el Villarreal no podrá con varios jugadores de peso en el día de hoy como Juan Foyth, Sergi Cardona o Thomas Partey, además de los internacionales Ilias Akhomach y Pape Gueye, que se han marchdao con sus selecciones para disputar la Copa África. Dani Parejo y Gerard Moreno serán dudas hasta última hora.