En directo
FC BARCELONA
Villarreal CF - FC Barcelona, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025/26
Sigue en directo hoy el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025/26 entre el Villarreal CF y el FC Barcelona en el Estadio de la Cerámica
No te pierdas el Villarreal CF - FC Barcelona en DAZN
El Villarreal, plagado de bajas, recibe a un Barça en línea ascendente
El equipo de Flick llega al encuentro en un gran momento mientras que el Villarreal no podrá con varios jugadores de peso en el día de hoy como Juan Foyth, Sergi Cardona o Thomas Partey, además de los internacionales Ilias Akhomach y Pape Gueye, que se han marchdao con sus selecciones para disputar la Copa África. Dani Parejo y Gerard Moreno serán dudas hasta última hora.
- Lesión Pedri: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça
- Real Madrid - Sevilla, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga
- Lío Vinicius: se quita la foto del Madrid y lanza un mensaje tras los pitos del Bernabéu
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Sevilla
- Ni Messi ni Cristiano Ronaldo: Tomás Roncero desvela quién es el mejor jugador del mundo que ha visto
- Flick descarta a Pedri por lesión: 'No estoy contento
- Alexis Sánchez: 'Messi y Neymar no me creían
- Carlos Santos, primer entrenador de Alcaraz, sobre la separación con Ferrero: 'Me pasó lo mismo con el padre