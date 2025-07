Koundé confirma su renovación hasta 2030

Jules Koundé atendió a los enviados especiales a Corea del Sur para seguir la gira del Barça por tierras asiáticas en el hotel de concentración en Seúl, el Four Seasons. El francés confirmó su renovación hasta 2030 y solo falta la firma, que se ha atrasado por la llegada de Rashford y no había hueco en la agenda por la gira asiática.

Koundé, durante el entrenamiento en el Goyang Stadium / VALENTÍ ENRICH

"Sí, es una cuestión de días. Cuando regresemos, ya estará todo finalizado, así que estoy contento por eso. Ha sido bastante rápido, tanto el club como yo teníamos la misma idea: seguir. Estoy muy contento aquí, me siento a gusto en el equipo y me motiva mucho la ambición del club. Cada año se pelea por todos los títulos y no tenía ninguna intención de irme. Mi contrato va hasta 2030", aseguró sobre la renovación.

Koundé también comentó que serán Flick y el club quienes decidan sobre la capitanía de Ter Stegen: "La verdad es que ahora mismo no está con nosotros, y no es algo que estemos hablando mucho. Sabemos que su situación es complicada, y como compañero y persona... Sé que es difícil para él. Lo de la cuestión del capitán no es algo que dependa de nosotros, eso es una decisión del míster y del club. Nosotros tenemos poca influencia ahí".

Lo que sí tiene claro es que está muy feliz en el club, de ahí su renovación, pese a dar la sensación que será lateral diestro, aunque él siempre se sentirá central: "En el fútbol no hay nada definitivo. Todavía tengo 26 años, y es verdad que ahora estoy jugando de lateral. Me siento bien porque estoy mejorando, y ojalá este año pueda dar un paso adelante. Siempre estoy a disposición del entrenador, él sabe que puedo jugar en ambas posiciones. Estoy contento con el rol que tengo, aunque por haberme formado como central, siempre me he sentido más central que lateral".

Su gol en la Copa ante el Real Madrid

"Varias veces me lo han recordado. Es verdad que emocionó mucho al barcelonismo y a toda la afición. Por la circunstancia y el momento, fue un gol muy importante, decisivo, así que es un recuerdo muy bonito. No me molesta nada que la gente me lo pregunte".

Por último, también se refirió a Rashford: "Está contento, se le ve sonriendo mucho, alegre en el campo. Creo que es normal, me recuerda un poco a mí: alguien un poco introvertido pero que disfruta mucho jugando, y cada vez se siente más cómodo. Todo el mundo lo ha acogido muy bien, está muy a gusto. Yo, como hablo inglés, intento ayudarlo lo mejor posible, pero en general todos lo estamos haciendo".