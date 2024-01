Los jugadores del Barça, eufóricos tras la victoria en el Villamarín

Los jugadores del FC Barcelona estaban, lógicamente, muy contentos por el triunfo ante el Betis (2-4) pues se trató de una victoria muy trabajada en el Benito Villamarín y así lo expresaron al final del encuentro.

Uno de los más felices, como no podía ser de otra manera, era Ferran Torres, autor de un hat trick que decidió el triunfo para el conjunto de Xavi Hernández. El valenciano comentó que la victoria en Sevilla "ha sido el triunfo de la constancia, de creer en ti mismo y de aprovechar las oportunidades en el terreno de juego".

Xavi le había puesto como ejemplo de cómo debe ser un futbolista del Barça en la previa y Ferran se lo agradeció con tres goles. El delantero internacional azulgrana explicó que "está claro que, al final, esto es el Barça, uno de los clubes más grandes del mundo y hay que estar preparado porque hay muchas críticas, estás en el foco mediático".

Ferran Torres ha tenido que superar momentos muy complicados en el Barça, y explicó que lo ha conseguido "sabiendo el tipo de jugador que soy, trabajando y estando preparado para aprovechar las oportunidades".

En cuanto a la reacción del Betis y las dificultades que sufrieron, Torres recordó: "Es el Betis y el Villamarín, sabíamos que iban a apretar y tener ocasiones, pero el equipo ha dado un paso al frente y ha dado la cara con el 2-2". Y sobre su hat trick que firmó ante el conjunto verdiblanco, Ferran explicó: "Lo voy a disfrutar; es el primero con el Barça y no se puede pedir nada más".

Joao Félix también cree en la Liga

Joao Félix fue otro de los protagonistas del partido, consiguiendo un golazo. "Sí, ha terminado de la mejor manera posible. Sufrimos un poco, pero supimos remontary salir con la victoria", destacó el portugués.

Sobre el desarrollo del encuentro y la reacción del Betis, el atacante barcelonista reconoció que "tenemos que resolver rápido (los partidos) porque no podemos seguir así toda la temporada. Vienen partidos muy importantes ahora y tenemos que estar a tope. Estamos marcando, pero hemos de mejorar todos en defensa, presionar delante a tope".

Joao Félix no quiso valorar si el juego del Barça en el primer tiempo había sido el mejor de la temporada. "Sí, hemos hecho una primera parte muy buena, no sé si la mejor o no. Podíamos haber marcado más goles, pero al final ganamos, es lo importante".

Inmune a las críticas

Joao aseguró que es capaz de mantenerse al margen de los debates que hay sobre su figura, especialmente cuando es suplente como está sucediendo en la mayoría de los últimos partidos del Barça. "Yo estoy acostumbrado que hablen de mí cuando estoy bien o no, cuando juego o no... Siempre hay un poco de ruido. Yo tengo confianza en mí mismo e intento hacer lo mejor. No es fácil, pero tras tantos años así, lo mejor es no ver ni escuchar lo que dicen".

En cuanto a las aspiraciones del equipo, Félix aseguró que el Barça puede ganar todavía la Liga. "Sí, claro que se puede, hasta el final vamos a pelear la Liga, la Copa y la Champions. En cualquier momento, Girona o Madrid pueden perder puntos".