El inesperado bajón de Koundé

Jules Koundé es un jugador imprescindible para Hansi Flick. Es el segundo futbolista con más minutos de la plantilla, con 2.635, solo superado por Eric Garcia, con 2.780. El canterano ha disputado todos los partidos oficiales del FC Barcelona, mientras que Koundé solo descansó en el duelo liguero frente al Celta.

Su regularidad es una de las mejores virtudes, pero en los últimos partido ha sufrido, especialmente en defensa. Frente a Jan Virgili vivió una pesadilla el pasado sábado en el duelo ante el Mallorca mostrando síntomas de que no está atravesando por su mejor momento de forma.

El bajón de Koundé se puede explicar por toda la carga que lleva en sus piernas y también el estrés psicológico que significa jugar en su posición. Los laterales del Barça sufren por naturaleza y, en su caso, mucho más porque debe ayudar en ataque a Lamine Yamal ya sea para arrastrarle rivales o para poder hacer un dos contra uno. Su esfuerzo debe doblarse.

Koundé vio como Jan Virgili le ganó en ocasiones la partida frente al Mallorca / Dani Barbeito

No se puede poner ninguna pega al esfuerzo ni el desempeño de Koundé, pero sí a su firmeza defensiva. También contra el Elche se le vio un tanto dubitativo, al igual que frente al Copenhague, cuando un mal pase suyo desembocó en el tanto danés que obligó a la remontada.

Intentos de descanso

Hansi Flick ya se estaba husmeando algo cuando dejó al galo en el banquillo en el partido frente al Oviedo para que cogiera algo de aire, pero el equipo lo necesitaba y el alemán le dio entrada en la segunda parte por Gerard Martín, devolviendo a Eric Garcia al centro de la zaga.

Algo parecido ocurrió en el encuentro frente al Albacete de la Copa del Rey. En esta ocasión, Joao Cancelo actuó en su teórica posición natural de lateral derecho y tuvo que ser sustituido al descanso ante el riesgo de una expulsión por su desacierto y acumular una tarjeta amarilla. Eric Garcia fue su recambio momentáneo antes de que Koundé entrara en la recta final del choque por Araujo y Eric volviera al centro.

Joao Cancelo no está resultando por ahora una garantía como recambio de Koundé / Dani Barbeito

Flick se ha empeñado en darle más descanso, pero las circunstancias no lo han permitido. Koundé es demasiado importante para dejarlo en el banquillo y, aunque tenga algún lapsus, es el lateral derecho titular en el Barça desde que se terminara el debate en la época Xavi.

Sin alternativas

El equipo blaugrana se quedó sin el comodín de Sergi Roberto en esta demarcación y los futbolistas fichados después de la marcha de Dani Alves, como Douglas o Aleix Vidal, no cuajaron. La segunda etapa de Alves tampoco fue brillante.

Koundé, eso sí, tiene un alto grado de exigencia y él mismo es quién siempre declara que desea mejorar. Hansi Flick ha explicado en más de una ocasión que lo ha tenido que frenar en las sesiones cuando quiere incluso entrenar con los suplentes después de los partidos.

Koundé marcó el gol de la victoria ante el Real Madrid en la final de la Copa del Rey / Valentí Enrich

Hansi Flick le seguirá dando confianza, pese a la presencia de Cancelo, por su buen entendimiento con Lamine Yamal y por el crédito que se ganó la pasada temporada, siendo incluso el héroe de al final de la Copa del Rey al anotar el gol de la victoria frente al Real Madrid.

En el staff existe el convencimiento de que es un ligero bache y se verá al mejor Koundé en los momentos decisivos de la temporada.