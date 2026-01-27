Sergi Roberto rompe su sequía con el Como

El Como es el conjunto de moda en la Serie A italiana. A lomos de Cesc Fàbregas y con una inversión generosa en fichajes, el cuadro lombardo está practicando un fútbol atípico en el país de la bota. Confeccionado a imagen y semejanza de su entrenador, con futbolistas técnicos y de buen trato al balón, el equipo se ha instalado en las posiciones europeas una temporada y media después de haber ascendido de categoría.

El proyecto a orillas del lago es ambicioso, con los hermanos indonesios Hartono respaldando económicamente a un club que trata de instalarse en la élite transalpina como previo paso al salto continental. Para ello, Cesc se ha rodeado de una plantilla que mezcla juventud y experiencia, un cóctel que está resultando determinante para el buen funcionamiento y el excelente rendimiento del equipo.

Sergi Roberto anotó su primer gol con el Como / EFE

Sergi Roberto se estrena

Uno de los pesos pesados del vestuario del Como es Sergi Roberto. Las lesiones han lastrado al catalán desde su llegada en verano de 2024, encadenando hasta cuatro de larga duración que le han privado de asentarse en el once. Esta temporada, el de Reus ha jugado a ratitos y sólo completó los noventa minutos frente a la Fiorentina en el Artemio Franchi, en la cuarta jornada de la Serie A.

Precisamente en tierras toscanas, el exazulgrana celebró su primer gol con la elástica lombarda tras haberla defendido en 24 ocasiones. Fiore y Como se enfrentaron en los octavos final de la Copa de Italia, en duelo a partido único, y en el que Sergi Roberto anotó el 1-1 que neutralizaba la ventaja 'viola' lograda por Piccoli. El catalán cazó un barullo en el segundo palo e introdujo el interior de su bota izquierda para superar a Christensen, títular en el torneo copero en detrimento de David de Gea.

'Paz' y después gloria

El Como zanjó la remontada en el segundo periodo, con la Fiore volcada al contragolpe. En una acción por la derecha y tras un mal rechace del local Fortini, Nico Paz enganchó un zurdazo seco que sorprendió al arquero de los toscanos. El argentino, nacido en Santa Cruz de Tenerife, está haciendo muchos números para que el Real Madrid ejerza la opción de recompra que aún mantiene. Instantes después, en el minuto 70, Sergi Roberto fue sustituido y el Como acabó celebrando el pase a cuartos de final con un tanto final de Álvaro Morata, que culminó una rápida contra.