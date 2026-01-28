Barcelona - Copenhague, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Champions League, en vivo

Las opciones del Barça para el top-8

Pasan por ganar al Copenhague y por el máximo de goles posible. Un empate reduciría las opciones muchísimo y una derrota llevaría casi seguro a disputar el play-off. La gracias de esta última jornada es que hasta 8 equipos están igualados a 13 puntos y todo dependerá de los goles que marquen los equipos implicados. El Barça parte con un +5.

