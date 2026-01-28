En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Barcelona - Copenhague, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Champions League, en vivo
Último partido de la fase liga de la Champions League (21.00h; M+Liga de Campeones)
Las opciones del Barça para el top-8
Pasan por ganar al Copenhague y por el máximo de goles posible. Un empate reduciría las opciones muchísimo y una derrota llevaría casi seguro a disputar el play-off. La gracias de esta última jornada es que hasta 8 equipos están igualados a 13 puntos y todo dependerá de los goles que marquen los equipos implicados. El Barça parte con un +5.
Aquí también puedes leer las opciones del Real Madrid y el Atlético.
Las cuentas de Barça, Real Madrid y Atlético para la jornada 8 de la fase de liga de la Champions
El 'factor clave' del Barça
Sin duda, estamos hablando del Spotify Camp Nou. Seis de seis vicrorias desde que el Barça regresó a su hogar.
¡Qué jornada nos espera!
18 partidos a las 21.00 horas y en todos, algo en juego. Y es que solo Arsenal y Bayern están clasificados matemáticamente para el top-8 (pero falta saber quién acabará primero) y solo Eintracht de Frankfurt, Slavia de Praga, Villarreal y Kaitar Almaty ya están eliminados. Este es el menú de partidos:
Monaco vs Juventus
Union Saint-Gilloise vs Atalanta
Ajax vs Olympiakos
Athletic Club vs Sporting CP
Bayer Leverkusen vs Villarreal
PSV vs Bayern Múnich
Manchester City vs Galatasaray
Atlético Madrid vs Bodo Glimt
Pafos vs Slavia Praga
Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur
PSG vs Newcastle United
Borussia Dortmund vs Inter de Milán
Nápoles vs Chelsea
Arsenal vs Kairat Almaty
Liverpool vs Qarabag
Barcelona vs Copenhague
Benfica vs Real Madrid
Brujas vs Olympique de Marsella
La previa del Barça-Copenhague y el posible once
Hansi Flick tiene la baja por sanción de Frenkie de Jong, y por lesión de Pedri, Gavi y Christensen. Además, el fichaje invernal Joao Cancelo no está inscrito. Aqui, todos los detalles de la previa:
¡A por el top-8!
¡Buenas tardes! Arrancamos la transmisión en directo del partido entre el FC Barcelona y el FC Copenhague que cierra la fase Liga de la Champions en una jornada apasionante. ¡Arrancamos!
