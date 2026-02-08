El PSG presenta a Dro como una estrella... ¡y con mensaje al Barça!

Pedro Fernández Sarmiento, más y mejor conocido como Dro, se presentó ante un Parque de los Príncipes lleno hasta la bandera con motivo de la disputa del Paris-Saint Germain-Olympique de Marsella, el clásico del fútbol francés.

En los prolegómenos de un choque que se preveía emocionante, la entidad parisina aprovechó para brindarle una cálida bienvenida a su único refuerzo invernal, el de un Dro que dejó Barcelona para ponerse bajo las órdenes de un Luis Enrique que apostó por su talento.

A pesar de que el Paris-Saint Germain podía abonar la cláusula de rescisión del futbolista de seis millones de euros, desembolsa un par de 'kilos' más, unos ocho millones para ser exactos.

Con el '27', mismo dorsal que llevaba como culé, saltó al césped de un Parque de los Príncipes que coreó el nombre de un chico que se mudó a París con el deseo de consagrarse en la élite. Y es que la principal razón por la cual el gallego tomó esta decisión fue la sensación de que en el Barça no iba a triunfar.

En los meses - de intensidad pura y dura - que estuvo en dinámica del primer equipo, pasó de sentire como un escogido por Flick a darse cuenta de que difícilmente iba a tener posibilidades de exhibir su fútbol vestido de azulgrana.

"¡Aquí se te quiere!"

La salida del mediapunta de Nigrán aún escuece en Barcelona, especialmente por cómo se dio. Hansi Flick, visiblemente decepcionado, lamentó su marcha: "Si alguien quiere jugar en el Barça tiene que vivir los colores al 100%".

Con la herida aún abierta, la cuenta en español del PSG en 'X' compartió un vídeo de Dro saltando al césped del Parque de los Príncipes, acompañado de un mensaje que no pasó desapercibido y que parece enviar una indirecta al club catalán: "¡Aquí se te quiere!".