Cancelo no da con la tecla: sustituido al descanso

Hansi Flick tenía claro que necesitaba hacer cambios en defensa para dar descansos a sus titulares en el Carlos Belmonte. Aunque los azulgranas se jugaban el pase a semifinales, Kounde, Cubarsí y Balde, los compañeros habituales de Eric Garcia, se quedaron en el banquillo, abriendo la puerta a la titularidad a Araujo, Gerard Martín y Joao Cancelo.

El luso, único refuerzo del Barça en un mercado de invierno marcado por las restricciones del fairplay y el 'push' de la dirección deportiva con las incorporaciones para el filial, llegó con la etiqueta de jugador de rendimiento inmediato, algo que el propio Deco se encargó de recordar al descanso en TV3: "Cancelo venía para jugar en las dos bandas, nosotros no estábamos para hacer más movimientos".

Hasta la fecha, en los cuatro partidos que había estado disponible (no podrá jugar Champions hasta octavos), Flick le había dado unos minutos en la derrota del Barça en Liga ante la Real Sociedad (28') y la titularidad en el triunfo en el Camp Nou ante el Oviedo (60'), ambos como lateral zurdo. En el Carlos Belmonte, el portugués entró por la derecha, demostrando su polivalencia como explicaba el director deportivo al descanso, pero la decisión de Flick no le salió como esperaba.

Aunque en ataque Cancelo fue un apoyo constante para Lamine Yamal a la hora de encarar, en defensa sufrió de lo lindo con Dani Bernabéu, el carrilero de los machegos. De hecho, a los 10 minutos de partido, el luso ya vio la primera amarilla del partido por una entrada a destiempo en un intento del joven lateral de lanzar a los suyos a la contra. Minutos más tardes, se jugó la expulsión por una entrada en el centro del campo por medir mal los tempos en un balón dividido con Medina. Munuera entendió que era una acción involuntaria y pudo acabar la primera mitad.

Al descanso, Flick no quiso problemas con la amarilla y el agujero en la banda, por lo que recolocó a Eric como lateral y sustituyó a un errático Cancelo en los 45 minutos que estuvo sobre el césped por Cubarsí.