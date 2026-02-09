Arrancan las elecciones a la presidencia del Barça

Los s socios y socias del FC Barcelona ya están oficialmente llamados a las urnas. Después de la decisión que tomó la Junta Directiva de convocar elecciones a la presidencia del Club, este lunes 9 de febrero se ha publicado el anuncio oficial de convocatoria que pone en marcha el calendario electoral, con las siguientes fechas y plazos establecidos en los Estatutos, y que conducirá a las votaciones, el próximo 15 de marzo:

9 de febrero: publicación de la convocatoria.

Hasta el 12 de febrero: sorteo público para la elección de los miembros de la Junta y de la Mesa Electoral.

13 o 14 de febrero: acto de constitución de la Junta y de la Mesa Electoral.

A partir del 15 de febrero: se podrán solicitar las papeletas de apoyo.

15-19 de febrero: exposición del censo electoral.

Entre el 20 y el 22 de febrero: resolución de las reclamaciones del censo y aprobación del censo definitivo.

Del 23 de febrero al 2 de marzo: presentación de propuestas de candidaturas.

Entre el 3 y el 5 de marzo: recuento de las papeletas y proclamación de los candidatos y candidatas que reúnan la cifra de propuestas de socios o socias no inferior al 50% de los compromisarios que integran la Asamblea.

6-13 de marzo: campaña electoral.

14 de marzo: jornada de reflexión.

15 de marzo: votaciones.

En cuanto a las sedes electorales, el club habilitará cinco puntos de votación: en las cuatro demarcaciones catalanas —Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona— y otro en el Principado de Andorra. El censo electoral será universal y, por lo tanto, los socios y socias podrán votar en cualquiera de estas demarcaciones, independientemente de su lugar de residencia. Los lugares concretos de las sedes electorales se darán a conocer más adelante.

Por otro lado, para esta cita electoral no habrá voto por correo, un procedimiento que se puso en marcha de manera excepcional en las elecciones de 2021 debido a la pandemia de la covid-19.

Asimismo, y para facilitar la máxima información a los socios y socias, el club abre una web con todos los detalles referentes a las elecciones:

Una vez convocada oficialmente la fecha de los comicios, la Junta Directiva se reunirá hoy lunes a partir de las 10:00 h en sesión ordinaria para formalizar la dimisión de los directivos que se presenten a las elecciones.

Las del próximo 15 de marzo serán las decimoquintas elecciones a la presidencia del FC Barcelona desde 1953, cuando se celebraron los primeros comicios (votaron únicamente los socios hombres) y las novenas con sufragio universal de la historia del Club.