Así está el Pichichi de LaLiga: Lamine Yamal y Lewandowski ya merodean el podio

Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 23 y los números de Mbappé, Muriqi, Ferran Torres, Lewandowski y el resto de aspirantes

Lamine Yamal y Lewandowski ya merodean el podio en la carrera por el 'Pichichi' de LaLiga

Lamine Yamal y Lewandowski ya merodean el podio en la carrera por el 'Pichichi' de LaLiga / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La carrera por el Pichichi de LaLiga EA Sports sigue en marcha una jornada más y, si bien es cierto que nadie consigue acercarse a los registros del líder indiscutido Kylian Mbappé, son muchos los candidatos que comienzan a merodear las dos posiciones restantes del podio.

Dos de los primeros protagonistas de la jornada han sido los azulgranas Robert Lewandowski y Lamine Yamal, ambos goleadores esta tarde contra el Mallorca. Con 10 tantos cada uno, ambos estrechan el cerco respecto al tercer cajón del podio, ahora mismo ocupado por el también azulgrana Ferran Torres.

En el segundo escalón del podio figura un Vedat Muriqi que, a pesar de no ver puerta frente al Barça, sigue registrando unos números de escándalo. El kosovar ha celebrado un total de 15 goles en el campeonato doméstico, situándose como el más inmediato perseguidor del inalcanzable Mbappé.

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 23?

  1. Kylian Mbappé (Real Madrid): 22 goles
  2. Vedat Muriqi (Mallorca): 15 goles
  3. Ferran Torres (FC Barcelona): 12 goles
  4. Ante Budimir (Osasuna): 11 goles
  5. Lamine Yamal (FC Barcelona): 10 goles
  6. Robert Lewandowski (FC Barcelona): 10 goles
  7. Borja Iglesias (Celta de Vigo): 9 goles
  8. Raphinha (FC Barcelona): 8 goles
  9. Alberto Moleiro (Villarreal): 8 goles
  10. 'Cucho' Hernández (Real Betis): 8 goles
  11. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad): 8 goles

Cada jornada, puedes consultar en SPORT como está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga EA Sports con actualizaciones al término de cada partido.

