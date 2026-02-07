Así está el Pichichi de LaLiga: Lamine Yamal y Lewandowski ya merodean el podio

La carrera por el Pichichi de LaLiga EA Sports sigue en marcha una jornada más y, si bien es cierto que nadie consigue acercarse a los registros del líder indiscutido Kylian Mbappé, son muchos los candidatos que comienzan a merodear las dos posiciones restantes del podio.

Dos de los primeros protagonistas de la jornada han sido los azulgranas Robert Lewandowski y Lamine Yamal, ambos goleadores esta tarde contra el Mallorca. Con 10 tantos cada uno, ambos estrechan el cerco respecto al tercer cajón del podio, ahora mismo ocupado por el también azulgrana Ferran Torres.

En el segundo escalón del podio figura un Vedat Muriqi que, a pesar de no ver puerta frente al Barça, sigue registrando unos números de escándalo. El kosovar ha celebrado un total de 15 goles en el campeonato doméstico, situándose como el más inmediato perseguidor del inalcanzable Mbappé.

Gol de Kylian Mbappé frente al Rayo Vallecano / Ballesteros

¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de LaLiga durante la jornada 23?

Kylian Mbappé (Real Madrid): 22 goles Vedat Muriqi (Mallorca): 15 goles Ferran Torres (FC Barcelona): 12 goles Ante Budimir (Osasuna): 11 goles Lamine Yamal (FC Barcelona): 10 goles Robert Lewandowski (FC Barcelona): 10 goles Borja Iglesias (Celta de Vigo): 9 goles Raphinha (FC Barcelona): 8 goles Alberto Moleiro (Villarreal): 8 goles 'Cucho' Hernández (Real Betis): 8 goles Mikel Oyarzabal (Real Sociedad): 8 goles

