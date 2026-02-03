El 'desenmascarado' Eric Garcia se pone a 150 y da la razón a Hansi Flick

Eric Garcia ha estado en más de una ocasión a un paso de salir del Barça. Quiso volver al Girona, donde había brillado como cedido, porque no veía claro su futuro como azulgrana y lo que deseaba era jugar. Si el de Martorell se quedó fue por la insistencia de Hansi Flick. Los números, y los hechos, le han dado la razón al técnico alemán. Este martes, en Albacete, Eric ha vuelto a ser titular para alcanzar una cifra redonda, su partido número 150 con el equipo en el que siempre quiso triunfar. Lo hizo, por primera vez, sin máscara. El premio a la constancia del jugador, a sus cualidades futbolísticas... y a la visión de su entrenador.

FC Barcelona

El éxito sabe mejor cuando se han superado todos los obstáculos del camino. Y Eric ha tenido que sortear bastantes, pese a que de bien pequeño ya se veía que tenía madera de futbolista y de líder. Entró en la Escola del FCB y de ahí, directamente al Alevín B, sin pasar por los benjamines. Capitán en todos los equipos en los que ha estado, decidió, en edad juvenil, que el proyecto deportivo del Manchester City le ofrecía más posibilidades. El de Martorell llegó a jugar 35 partidos a las órdenes de Pep Guardiola. Todo un master.

Eric Garcia, con el Manchester City / EFE

Se dice que fuera del Barça hace frío y que quien se va, tiene muy difícil volver. No fue el caso de Eric Garcia, que siguió los pasos de su referente Gerard Piqué y regresó en 2021 al Barça, con 20 años de edad y buena experiencia acumulada.

De Koeman a Flick, pasando por Xavi

Ronald Koeman le dio la titularidad cuando apenas se había entrenado dos días con los azulgranas. Fue ante la Real Sociedad en el Camp Nou, un día imposible de olvidar para un culé de cuna. Además, el Barça venció por 4-2.

Fue cesado el técnico neerlandés, con el que solo pudo sumar 9 partidos, y llegó Xavi Hernández. El de Terrassa contó bastante con Eric al principio y aunque después dejó de ser indiscutible, siempre dijo que la salida de Eric Garcia al Girona en forma de cesión había sido por motivos de fair-play y no futbolísticos.

En todo caso, Eric fue sumando con Xavi en el banquillo y también llegó su primer gol. Fue en el Sánchez Pizjuán de Sevilla, en el arranque de la temporada 2022/2023. Cabeceó el de Martorell un balón a centro de Jules Koundé para establecer el 0-3 definitivo. La última de las 7 dianas que ha celebrado con el Barça llegó el pasado 25 de septiembre en Oviedo. Un gol de ariete, atento al rechace del palo, para iniciar el camino de la remontada (1-3) y ser premiado con el MVP del partido.

Con Hansi Flick, Eric Garcia ha encontrado a un entrenador que cree firmemente en sus capacidades y le está respondiendo con un altísimo nivel allá donde le ponga. Y es el de Martorell ha jugado con el alemán de central (en los dos perfiles), lateral derecho, lateral izquierdo y pivote. Un todoterreno que ya se ha puesto a 150 con el Barça. Y quiere más.