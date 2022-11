Gundogan no decidirá su futuro hasta primavera y el Barça está atento

En Alemania aseguran que el jugador está tranquilo y hasta primaver no hablará con nadie Queda libre a finales de temporada y parece difícil que renueve

Ilkai Gundogan es otro de los jugadores que tiene el Barça encima de la mesa para reforzar la plantilla, aunque el futuro del jugador no se aclarará hasta llegada la primavera. Según informa 'Sky Alemania' el futbolista está muy tranquilo y no desea pensar en su futuro hasta bien entrada la temporada por lo que no saldrá con total seguridad del City en el mercado de invierno. Acaba contrato el 30 de junio y tendría ya varias propuestas encima de la mesa, mientras el Barça está atento a su futuro.

Gundogan parece que acabará su etapa en el City, dónde llegó procedente del Borussia Dortmund. Curiosamente, el alemán pudo fichar por el Barça en el 2015 pero decidió irse a la Premier dónde ha mantenido un buen rendimiento en el equipo de Pep Guardiola. En el Barça tienen muy claro que se trata de un futbolista de calidad y muy interesante siempre que físicamente esté al cien por cien. Por su tipo de juego podría formar por delante de la defensa como organizador.

Según las informaciones que llegan desde Alemania, Gundogan no ha decidido nada y se va a centrar en acabar la temporada de la mejor forma posible. El Barça le tiene a él o a otros centrocampistas que acaban contrato como Jorginho (Chelsea), Kanté (Chelsea) o Tielemans (Leicester) como opciones interesantes porque llegan libres a coste cero. Es bastante probable que el club blaugrana firme a alguno de ellos.