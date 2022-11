Memphis no acepta por ahora la carta de libertad del Barça

El delantero pone condiciones para rescindir: cobrar su contrato y solo se irá con una oferta de equipo Champions El holandés está muy molesto porque se ha dudado de su profesionalidad. No tendrá reparos en continuar hasta junio

El Barça vería con buenos ojos la salida de Memphis para este mercado de enero, pero no todo será tan fácil como parece. El club blaugrana estaba dispuesto a darle la carta de libertad para ahorrarse el contrato que le resta hasta junio pero el holandés, al igual que sucedió en verano, pone condiciones. Quiere cobrar todo su salario y solo aceptaría salir a un proyecto deportivo de Champions en el que tuviera un papel protagonista. Si no lo consigue seguirá en el club hasta junio.

Memphis y su entorno ya fueron muy duros negociando este verano y, finalmente, su salida saltó por los aires por sus altas pretensiones económicas negociando con la Juventus. El club italiano dio marcha atrás cuando se negó a pagarle unas cantidades netas astronómicas y el futbolista decidió quedarse una vez se consumó el traspaso de Aubameyang al Chelsea. En el Barça no ven nada claro que Memphis se vaya a ir aunque entienden que si realiza un buen Mundial podría tener ofertas importantes.

El futbolista holandés, además, está muy molesto porque sabe que el entorno blaugrana ha dudado de su profesionalidad mientras se recuperaba de una lesión que se ha ido complicando. Estará listo para el Mundial pero el futbolista prácticamente no ha podido jugar en el equipo blaugrana este curso. Memphis entiende que el club no le ha defendido lo suficiente y no va a poner ningún tipo de facilidades. En verano ya se molestó cuando se le comunicó que debería salir porque llegó al Barça reduciéndose la ficha y rechazando propuestas económicas más altas que la del club blaugrana.

El Barça sí intentará llegar a un entente favorable pero todo dependerá de las ganas que tenga Memphis para irse. Desde Inglaterra se habla de un interés del Manchester United, pero el área deportiva blaugrana no tiene constancia. Las próximas semanas serán decisivas para finiquitar su futuro aunque tampoco se descarta que el delantero se mantenga firme y apure contrato hasta junio.