Gavi: "¿Jugar con Messi? No tuve suerte"

El flamante ganador del Trofeo Kopa habló en una entrevista a 'France Football', la revista que le concedió el premio "Koeman me dio la oportunidad y siempre le estaré agradecido por lo que me enseñó", indicó Gavi

A Gavi le ha quedado la espinita de no haber jugado con Leo Messi. Cuando él ascendió al primer equipo con apenas 17 años, el crack argentino ya se había marchado al PSG. "No tuve suerte", ha asegurado en una reciente entrevista a 'France Football', la revista que le concedió el Trofeo Kopa al mejor jugador sub-21 del mundo. En ella, Gavi ha hablado de sus inicios en el Barça, de su llegada al primer equipo y de su agradecimiento a Ronald Koeman.

Sobre sus primeros pasos en Barcelona, el canterano azulgrana ha asegurado que "estaba un poco aprensivo porque no sabía lo que me esperaba aquí. Pero mis padres me tranquilizaron. Me acompañaron porque yo tenía 10-11 años. Vivíamos en un piso en la Rambla".

Con Iniesta e Isco como grandes ídolos de la infancia, el centrocampista fue creciendo bajo el nombre de 'Gavi' y no de Pablo. En 'France Football' explicó el porqué: "La gente piensa que es por mi nombre completo 'Pablo Martín Páez Gaviria'. Pero eso no es cierto, en mi primer equipo éramos dos jugadores con el nombre de Pablo, y para evitar la similitud, el entrenador me llamó Gavi".

De su llegada al primer equipo, Gavi ensalzó la figura de Ronald Koeman, el primero que apostró por él: "Koeman me dio la oportunidad y siempre le estaré agradecido por lo que me enseñó".

Por último, también habló de los nervios de la juventud en grandes partidos. Aunque eso al azulgrana le afecta más bien poco: "En San Siro antes de enfrentarse a Italia en las semifinales de la Nations League fue la primera vez que sentí la presión. Estaba muy nervioso y me temblaban las piernas, pero en cuanto empezó el partido me sentí cómodo".