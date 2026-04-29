El 'genio' Pito afianza el liderato del Barça y mete a Industrias en play-off

El Barça logró una victoria muy importante por 2-4 en una de las pistas más difíciles de Primera, la del Viña Albali Valdepeñas. En un nuevo 'show' arbitral con expulsión incluida de Matheus (la segunda amarilla sí era más que merecida), un Pito en estado de gracia selló la victoria con un golazo en el último minuto y afianzó aún más a los de Javi Rodríguez en la primera posición. Y, de paso, permitió a Industrias Santa Coloma duerma en octava posición.

Viña Albali Valdepeñas - Barça (fútbol sala, Primera RFEF), 29/04/2026 PRIMERA DIVISIÓN RFEF VAL 2 4 BAR Alineaciones VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS, 2 (1+1): Pato (p.), Boyis, Naranjo, Mateus Torres, Jorge Carrasco (1) -cinco inicial-, Borja Puerta (p.s.), Alex Fonseca, José Mario, Alberto García, Nico Marrón (1), Sinésio Jr. y Ribeiro. BARÇA, 4 (1+3): Dídac Plana (p.), Touré (1), Catela, Matheus, Pito (2) -cinco inicial-, Eric Martel, 'Lucho' Gauna, Joao Victor, Sergio González (1) y Erick.

De inicio, los colegiados quisieron ser protagonistas, con una rigurosa amarilla por retención a Dídac y una inexistente falta sobre Pito. El criterio arbitral en Primera RFEF es como el camarote de los Hermanos Marx, con todos los respetos para los míticos cinco neoyorquinos. El meta local Pato evitó que los azulgranas se adelantasen con sendos paradones a disparos de Catela y de Touré.

Sin embargo, una pérdida inexplicable de Joao Victor permitió al canterano blaugrana Nico Marrón firmar el 1-0 en el 5' con un potente zurdazo a bocajarro. El brasileño estuvo irreconocible en la primera parte, cometiendo cuatro de las cinco faltas visitantes más otra que se 'tragaron' Martínez Flores y Navarro Liza. Ahí tomó las riendas Pito con un disparo desviado en el 10' y un pase mágico para Erick, quien no pudo con el portero valdepeñero pese a estar completamente solo.

El Barça empató en el 14' con un golazo de Pito, el 25ª de la temporada para situarse a uno de Daniel (Manzanares). Ahí la prostitución del VAR volvió a salir a escena, ya que el Valdepeñas pidió videoarbitraje por una posible falta previa de Joao Victor. La lista de supuestos no permite esta alternativa, por lo que pidieron roja para que los colegiados interpretasen si había infracción. Acertaron esta vez y el 1-1 subió al marcador.

Marlon Velasco supo mantener bastante bajo control el ataque azulgrana y Dídac se empleó a fondo ante Alex Fonseca en el 15. Nico Marrón no llegó en el segundo palo a sendos centros-chut demasiado potentes de José Mario y de Fonseca, Catela envió junto al poste una rosca con la zurda con los azulgranas ya con cinco faltas. A tres minutos del descanso, Boyis sacó una falta con mucha mala intención para un Mateus Torres que casi destroza el poste. Al descanso, 1-1 y todo abierto.

La segunda parte empezó más tranquila, hasta que Erick evitó el remate de Nico Marrón en el segundo palo en el 24'. El Barça reaccionó con un remate de Sergio González que sacó con la cabeza desde el suelo el exbarcelonista Boyis, quien ya se había lesionado en un hombro. Sensacionales, sus excompañeros Eric Martel y el propio Sergio González lo sacaron en brazos de la pista.

Los de Javi Rodríguez rompieron el partido en 64 segundos, con Joao Victor mucho más cerca de su nivel. Jugando como cierre de circunstancias, el galo Touré asistió a Sergio González en el 1-2 al paso por el 25' (el de Montcada pidió perdón a una afición y a un club en el que fue muy feliz) y marcó el 1-3 en el 26' tras una cabalgada por la izquierda.

Dídac realizó dos grandes intervenciones y Pato respondió ante Catela en el 28'. Ahí Joao Victor no vio en un dos contra uno que Touré estaba completamente solo y su disparo lo sacó Pato, mientras que Mateus Torres chutó junto al poste en el 32'. Acto seguido, los árbitros convirtieron una carga de Pato sobre Touré en una falta del galo y en una vergonzosa amarilla a Matheus por protestar. En la siguiente jugada se equivocó el brasileño y vio la segunda amarilla. ¿Y la primera? El arbitraje es más de Martes y Trece, la verdad.

La roja despertó al Virgen de la Cabeza y el exblaugrana Jorge Carrasco marcó en superioridad el 2-3 en el 34' y el Barça ya estaba con cinco faltas. Sergio González sacó entre los tres palos el empate y los locales pudieron VAR por posibles manos, pero esta vez sí acertaron los colegiados. Tras dos paradones de Dídac y en pleno asedio local, Pito se fue de dos rivales, giró, repitió y marcó su 26º gol con la zurda. Fue el epílogo. 2-4 en un partido muy difícil contra un gran rival.