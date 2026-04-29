Duro examen para el Barça con el liderato en juego

El Barça buscará este miércoles su séptima victoria liguera consecutiva en un duelo muy complicado en la pista del Viña Albali Valdepeñas (20.00 horas, Esport3 y LaLiga+), el equipo que dirige el catalán Marlon Velasco y que aupó a los azulgranas al liderato con su empate en Murcia el pasado domingo contra ElPozo (3-3).

Al igual que sucedió el pasado sábado en la victoria por 8-4 contra el colista ATP Iluminación Tudelano Ribera Navarra, Javi Rodríguez no podrá contar con Adolfo (operado por la inestabilidad que sufre en el hombro derecho) ni con Antonio Pérez, quien sufre una lesión tendinosa en el muslo derecho y se espera que esté a punto para la Final a Cuatro de la Copa del Rey en Cáceres. Además, el brasileño Fits será duda por sus problemas en la rodilla derecha.

El conjunto barcelonista está en plena racha de juego y de resultados desde que perdió en los penaltis la final de la Copa de España ante el Jaén Paraíso Interior (0-0). Con 62 puntos, supera en dos a ElPozo Murcia, que tan solo ha sumado sendos empates en las dos últimas jornadas y visitará el jueves el fortín del Olivo Arena ante el Jaén Paraíso Interior de Dani Rodríguez (21.00 horas). A años luz, ya no puede alcanzarlos Movistar Inter (tercero con 44 puntos).

Pito, en tareas defensivas ante Touré / FCB

Uno de los grandes protagonistas de la temporada en clave barcelonista está siendo Pito. Totalmente recuperado de los problemas que lo martirizaron el curso pasado, el brasileño está marcando las diferencias y ya ha marcado 24 goles, compartiendo la primera plaza en la tabla de goleadores con Daniel (Quesos El Hidalgo Manzanares) y con el brasileño Leandrinho, quien juega en Industrias Santa Coloma y lo hará la próxima campaña en ElPozo.

"Nos espera un partido complicado y difícil, como todos los de la Liga. El Virgen de la Cabeza es un pabellón caliente que está animando constantemente y ellos son un equipo guerrillero al que le gusta jugar para arriba. Creo que será un partido bonito para el espectador y en el que espero que sepamos hacer bien las cosas para seguir sumando de tres en tres", comentó Javi Rodríguez.

"Falta cuatro partidos y están octavos, por lo que están peleando por acabar en los puestos de play-off para los cuartos de final. Es que están bien trabajados y están haciendo bien las cosas, porque también estarán en la Final Four de la Copa del Rey (sdisputarán la primera semifinal contra el Jimbee Cartagena)", insistió el míster barcelonista.

El Virgen de la Cabeza será una auténtica caldera contra el Barça / ACP - FS VALDEPEÑAS

"Para mí todos los partidos son importantísimos. Da igual jugar en casa o fuera. Es cierto que en casa juegas más suelto, porque te arropa tu afición y estás más a gusto. Sabemos muy bien lo que nos estamos jugando, sabemos adónde queremos llegar y, si tenemos claro esos matices, tenemos mucho a ganar", añadió el que fuese mejor jugador del mundo en 2005.

Muchos focos estarán puestos en el torrejonero Jorge Carrasco, un pívot con pasado en el filial blaugrana que viene de anotar un 'hat-trick' contra ElPozo en el Palacio. "Tenemos que enfocarnos en lo que viene y hay que poner en valor el trabajo del equipo", explicó el técnico barcelonés Marlon Velasco. Se espera un ambiente espectacular.