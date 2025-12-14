Pito vuelve a ejercer de revulsivo y sentencia el derbi

El Barça se llevó la victoria en el segundo derbi catalán de la semana al imponerse en casa al Industrias Santa Coloma (5-1), apenas cinco días después de superar a los colomenses en los octavos de final de la Copa del Rey. Pito, una vez más, ejerció de líder y sirvió de revulsivo para desatascar el partido en la segunda mitad. Gauna, Erik y Antonio completaron la nómina de goleadores azulgranas.

Barça - Industrias Santa Coloma (14-12-2025) Primera División BAR 5 1 ISC Alineaciones Barça Miquel Feixas, Joao Víctor, Matheus, Gauna, Pito - cinco inicial - Sergio González, Adolfo, Pol Pacheco, Touré. Industrias Santa Coloma Ferreyra, Tolrà, Corso, Ramos, Leandrinho -cinco inicial- Uri Santos, Niel·lo, Nil, Aniol, Luis Medina, Mati, Kokoro.

La victoria mantiene a los azulgranas en la pugna por la zona alta junto a ElPozo Murcia, actual líder, que también ganó en su visita al Viña Albali Valdepeñas (3-5). La próxima jornada, el 27 de diciembre, los azulgranas, que se mantienen en la segunda plaza, visitarán precisamente la pista del conjunto murciano para intentaasaltar el liderato antes de que acabe el año.

Un derbi es un derbi y ni las estadísticas ni los precedentes cuentan demasiado. Así lo indicó en la previa Javi Rodríguez, quien tenía claro que este duelo de liga poco tendría que ver con ese otro de Copa a "cara o cruz". Lo mostraban también las gradas del Palau, con unos 3.000 aficionados para seguir el duelo y el juego que unos y otros desplegaron desde los primeros minutos, intenso, con presión, de ida y vuelta.

La más clara llegó tras apenas tres minutos, con un disparo a bocajarro de Víctor Ramos que atajó Miquel Feixas. En la siguiente jugada era el Barça quien tenía la ocasión y esta vez el balón acabó al fondo de la red tras un error de la defensa colomense. Ferreyra abandonó su posición por unos segundos, suficiente para que Gauna interceptara un pase y apuntara a portería vacía.

Tras el gol, los focos se fueron al banquillo donde Sergio González esperaba para entrar en pista tras un mes fuera por lesión. El de Montcada se provó durante un par de minutos con buenas sensaciones antes de volver al banco y dejar su puesto en pista a Fits.

El partido seguía intenso y tras una acción manifiesta del Barça, llegaba la ocasión para Industrias de penalti por una mano de Adolfo que tuvo que ser revisada. Marc Tolrà no fallaba ante Feixas para igualar de nuevo el partido.

Pese al esfuerzo y el cansancio el juego se mantuvo intenso, con ocasiones por ambas partes. A cuatro para el final, Antonio y Pito dispusieron de una doble que atajó Ferreyra y poco después replicaron los visitantes que apostaron además durante unos minutos con la baza del portero-jugador. Tras unos minutos finales eléctricos, se llegó al descanso sin cambios en el marcador.

Pito se pone el mono de trabajo

El paso por vestuarios sentó bien al Barça que arrancó la segunda mitad con una disparo lejano de Pito que estuvo cerca de acabar entre los tres palos. Suya fue también la siguiente acción, con una jugada personal que se marchó desviada por poco. El brasileño estaba siendo el más activo en esta segunda parte y su empeño tuvo recompensa con un golazo marca de la casa con asistencia de Gauna.

La reacción de Industrias no se hizo esperar, con dos ocasiones consecutivas, ambas de Closas, la primera con una volea que se fue alta y la segunda con un trallazo que obligó a lucirse a Feixas. También Ferreyra tuvo una intervención de mérito para tocar con la punta de los dedos un disparo de Antonio. El partido entraba en unos minutos equilibrados, más igualados tras el dominio previo azulgrana, con una tensa calma.

Un momento en el que llegó el gol de Erik que esparaba en una esquina de la portería para rematar un pase milimétrico desde la izquierda de Luciano Gauna. Hacía así su primer gol en liga el mexicano y encarrilaba el partido.

El Barça apretó mientras el partido se empezaba a romper. Lo hizo definitivamente a falta de seis para el final, con dos goles casi consecutivos de Pito y Antonio que acabaron con las defensas de Industrias. Próxima parada, Murcia, con el objetivo del liderato.