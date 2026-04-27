Eric Martel y el "orgullo" por una renovación más que merecida

El pasado verano la renovación de Eric Martel no era una prioridad y, con 33 años (ya tiene 34), parecía que el canterano podría encarar su última temporada en el Barça. Sin embargo, a base de trabajo en los dos lados de la pista y de rendimiento, el catalán seguirá al menos hasta junio de 2027.

El ala barcelonés ha recuperado la alegría de su mejor temporada, la 2020/21 en Movistar Inter a las órdenes de Tino Pérez. Ha marcado ya nueve goles en la liga, ha repartido un sinfín de asistencias y, lo más importante, ha evitado una decena de goles lanzándose al suelo para abortar chuts rivales.

Conocido como 'Nakata' por un vecino que decía que de niño se parecía al mítico futbolista japonés (Hidetoshi), el zurdo atendió a SPORT tras la victoria por 8-4 contra el ATP Iluminación Tudelano Ribera Navarra y se mostró muy feliz y muy orgulloso por seguir otro curso en el Palau.

Eric Martel seguirá al menos otro curso en el Palau / FCB

"Mi sueño era seguir aquí. Todos los que vestimos esta camiseta no queremos irnos nunca. Bueno, no es un secreto que yo me caracterizo por ser un jugador de trabajo, de garra y de darlo todo en cada partido. El objetivo general es ganar la liga y volver a Europa y estamos en eso", comentó el zurdo.

"Estoy orgulloso del trabajo que he hecho para ganarme la renovación. Aquí no hay secretos. La gente ve que mi punto fuerte es el esfuerzo, el sacrificio, el no dar nada por perdido y el darlo todo en cada momento que estoy en la pista", prosiguió el canterano.

Eric Martel tuvo que picar mucha piedra para regresar al Barça en el verano de 2024. Tras dejar el club en 2013, pasó por Industrias Santa Coloma (2013-15), por Peñíscola (2015-16), por Xota (2016-20), por Inter (2020-23) y por Viña Albali Valdepeñas (2023-24).

'Nakata' está realizando una magnífica campaña / DANI BARBEITO

"Algunas veces vienen baches, pero si sigues por el camino y tienes fe, al final lo consigues. Yo creo que no me he salido del camino. Cuando estaba mal, seguía trabajando igual y ahora que estoy bien, entre comillas, pues lo mismo. Yo creo que eso es lo que me ha llevado a renovar", reflexionó el catalán.

"Pasan los años y estoy mejor. Además, ver debutar a los chavales (los internacionales españoles sub'19 Joel Miñano e Izan Sequero) me ha removido un poco por dentro y me ha recordado cuando debuté yo, que incluso me hicieron hablar en la sala de prensa y lo pasé fatal (ríe)", recuerda 'Nakata'.

Por último, tuvo palabras de elogio para su compañero João Victor. "Parece que sea un veterano y tiene 25 años. Si sigue así, será incluso mejor jugador. Lo más importante es que tiene la cabeza muy bien amueblada y, cuando lo tienes enfrente, es como si chocases contra una pared", recalcó.