Dídac, la ilusión por la Copa de España y la pesada 'factura' del calendario

El Barça afronta con optimismo e ilusión la Copa de España que comienza este jueves en Murcia después de dejar escapar la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Copa Catalunya. El cuadro azulgrana podrá contar con Sergio Lozano, Adolfo, Pito y Erick, pero pierde para ocho semanas a Fits.

Con el choque del viernes en cuartos contra Industrias Santa Coloma ya en la retina (21.30 horas), el meta Dídac Plana atendió a SPORT en la Ciutat Esportiva. El canterano será titular por la baja de Miquel Feixas y afronta el reto con madurez y con mucha responsabilidad.

¿Cómo está el equipo?

Yo creo que bien, con ilusión, con ganas y, sobre todo, con confianza. En los últimos partidos hemos tenido buenos resultados y hemos recuperado gente después de un tramo con pocos efectivos, aunque en la Copa lo pasado no vale para nada. Con más gente, aunque ahora ha caído Fits.

El problema es que los recuperados no tienen ritmo, quizá salvo Adolfo...

Todos están dispuestos a ayudar, aunque creo que jugarán más los que llevan semanas teniendo más responsabilidad. De todas formas, los que tienen menos ritmo pueden aportar muchísimo. La plantilla es amplia y hay jugadores de gran calidad, así que si falta uno, siempre aparecen otros. Intentaremos hacerlo lo mejor posible para estar el sábado en la semifinal.

Dídac, más titular que nunca en la Copa de España / VALENTÍ ENRICH

Aunque Pau López lo está haciendo bien, ¿cómo afronta la Copa sabiéndose titular?

Igual que cualquier partido. La mentalidad que he tenido siempre es estar preparado para cuando me toque salir. Pensar en tres partidos sería un error muy grave en una Copa de España. Incluso pensar más allá de cada jugada es complicado, porque la Copa es casi minuto a minuto. Es tener la tranquilidad de competir y de hacer lo que sabes hacer, aunque pueden surgir imprevistos. Además, Pau está haciendo muy buen trabajo y, si hubiera algún contratiempo, hemos de confiar en él porque se lo merece y lo está demostrando.

"Estamos pagando la factura de los últimos tres años con temporadas muy intensas, con Europeos y Mundiales"

¿Cuántas veces ha pensado en qué harían si estuvieran todos sanos?

Pues muchas, ¿eh? Siempre hemos tenido muchos internacionales y estamos pagando la factura de los últimos tres años con temporadas muy intensas, con Europeos y Mundiales. La pandemia comprimió todo mucho más, se han jugado muchísimos partidos de máximo estrés y eso pasa factura. Cuando exiges al cuerpo y la cabeza durante tanto tiempo... Es una pena, porque se ha hecho muy bien en la planificación y en el diseño de la plantilla. Hemos intentado tener plantillas amplias, pero últimamente las bajas son nuestro pan de cada.

¿Cómo llevan la presión por los tres títulos perdidos?

Hay que afrontarlo de cara. Lo más importante es entender la situación, admitir los errores y trabajar para conseguir los objetivos. No nos está saliendo nada bien por las lesiones y porque hemos caído en todos los títulos. Quedan los dos más importantes y, aunque la Copa no salga bien, seguiremos teniendo el principal: ganar la liga y clasificarnos para Europa.

Dídac preFiere ir partido a partido en la Copa / VALENTÍ ENRICH

¿Notan una presión mayor?

Sí, eso nos pone más presión, porque nuestra responsabilidad siempre ES competir para ganar por proyecto, por política de club y por espíritu. Cuando no lo logras, aparece cierta necesidad que te puede crear más estrés o ansiedad. Dicho eso, el equipo está acostumbrado a convivir con estas situaciones y a canalizarlas. Ojalá nos sirva en la Copa para darnos más ánimo, más fuerza y para tener la cabeza fría cuando la cosa se ponga fea.

"Es un derbi y ellos tienen el aliciente de que muchos jugadores han salido de aquí o tienen como objetivo volver algún día al Barça"

La continuidad le afecta muy positivamente....

Cuanto más juegas, tienes más ritmo y más oportunidades de subir el nivel. Con intermitencia es más difícil. De todas formas, después de tantos años me he sabido adaptar a cualquier situación, hasta partidos en los que no he jugado y he tenido que salir pocos minutos, o con la selección, o en los penaltis. La madurez y la experiencia me permite adaptarme bien, aunque no negaré que la continuidad siempre es buena. Mi inicio de temporada no fue el mejor, pero ahora estoy un buen momento. Siempre quiero pensar que lo mejor está por llegar.

Industrias siempre les crea problemas, quizá en parte porque está plagado de canteranos del Barça...

Sí, siempre nos han puesto muchas dificultades y nos han ganado muchísimas veces. Es un derbi y ellos tienen el aliciente de que muchos jugadores han salido de aquí o tienen como objetivo volver algún día al Barça. Son unos cuartos de final contra un rival que nos ha leído la cartilla muchas veces. Puede pasar cualquier cosa, así que hay que hacerlo muy bien, cometer pocos errores y tener una mentalidad muy ganadora.

Dídac Plana es un peso pesado del actual Barça / VALENTÍ ENRICH

¿Sabe que deberá ser protagonista ante un rival como Industrias?

No sé si protagonista. Ellos no escatiman en esfuerzos ni en ir arriba. Además, si van por detrás su portero-jugador es bueno y son muy peligrosos. Finalizan, tienen llegada y jugadores que presionan bien a primera línea, roban y hacen muchas ocasiones también en base a su defensa. Espero un partido totalmente abierto.

"Jordi Torras está haciendo un trabajo muy difícil"

¿Cree que este proyecto puede ser ganador?

Sí. Aunque ha habido una adaptación a la realidad del club, seguimos siendo un equipo diseñado para ganar con la responsabilidad de competir siempre para ganar. Lo sentimos así. Quizá no haya la capacidad de antes para traer a cualquier jugador tirando de chequera, pero seguimos teniendo jugadores de clase mundial y esto se complementa con otros que quieren estar aquí. Esto es un plus. Jordi (Torras) está haciendo un trabajo muy difícil. La sección está viviendo esta transformación mientras sigue siendo un equipo aspirante a todo.