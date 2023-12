La conversación entre Míchel y Eric que lo 'precipitó' todo

Antes de fichar por el Girona, cuando Xavi apretaba por retenerlo, el central de Martorell insistió en salir en busca de protagonismo Se ha erigido en un imprescindible para un técnico de Vallecas que se deshace en elogios cada vez que tiene oportunidad

La exhibición de Eric Garcia en Montjuïc ante 'su' Barça fue de aúpa. El de Martorell se ha convertido en una pieza indispensable para Míchel en este Girona que es una verdadera apisonadora. Después de no activar el Barça en verano esa 'cláusula del miedo' que dio tanto que hablar la semana pasada, el ex del City se salió ante el equipo que mantiene su propiedad.

Como tercer central-lateral, el catalán fue clave tanto en salida de balón como en anticipación y defendiendo hacia atrás. Rápido, contundente. El técnico del cuadro gerundense está encantado con él. "Siempre lo digo, me parece un jugador TOP, diferencial".

SACÓ UN MANO A MANO CON RAPHINHA

Hay una jugada en concreto de la segunda mitad en la que De Jong conecta de forma maravillosa con un Raphinha que rompe bien en diagonal al espacio. Lo tiene todo el brasileño para encarar portería, pero Eric aparece como una exhalación, oportunísimo, y manda al traste lo que parecía un mano a mano meridiano.

Eric limitó la producción de Joao Félix durante el partido Barcelona - Girona | Valentí Enrich

En rueda de prensa, preguntado por la enorme actuación de su pupilo, Míchel explicó una historia hasta ahora no contada. La conversación que tuvieron antes de que se cerrara su llegada a Girona: "Le dije: "No te quiero solamente por la salida de balón. Creo que eres un jugador defensivamente muy bueno. Eres un jugador rápido, intuitivo. Con lectura de juego. Que un central no mida dos metros no quiere decir que sea un mal central. Y Eric tiene todas las condiciones para ser un central TOP, que lo es".

Una declaración a corazón abierto que simbolizaba a la perfección esa insistencia tanto de Míchel porque llegara Eric como de Eric al Barça para poder salir. Con el 'tapón' de Koundé, Araujo, Christensen e Iñigo, era consciente el de Martorell que, a los 22 años, necesitaba ser protagonista para crecer.