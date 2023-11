Conceiçao: "Cuento con Nico al cien por cien"

Sobre el momento del Barça, el técnico del Oporto aseguró: "Estas crisis o pseudocrisis son muy pasajeras" "Le devuelvo los elogios, Xavi está demostrando que es un gran entrenador", dijo Sergio Conceiçao del técnico azulgrana

Sergio Conceiçao no se fía del mal momento del FC Barcelona. El técnico del Oporto tiene claro que se trata de algo "pasajero", tuvo palabras de elogio para Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al partido, también para Lamine Yamal, y de Nico desveló que podría tener minutos en Montjuïc.

Conceiçao, al que escuchó en su comparecencia atentamente Vitor Baia, vicepresidente de los 'dragoes', reclamó paciencia para el exazulgrana Nico González: "Jugar en el Oporto, aunque vengas del Barça, del Bayern o del Real Madrid... no es fácil. Tendrá partidos en el futuro, quién sabe si mañana. Tiene mucha calidad, estamos muy contentos. Siempre hay un período de adaptación, es normal, y cuento con él al cien por cien".

"Necesitamos una gran noche"

De Lamine, expresó que "es un jugador de enormísimo talento, desequilibrante y muy fuerte en el uno contra uno. Pero lo que más cuesta luego es mantenerse", y puso aquí el ejemplo de Pepe, de quien no desveló si está para jugar los 90 minutos.

El técnico del Oporto espera "una gran noche, porque la necesitaremos para llevarnos la victoria, tendremos que rozar la perfección". Y receló del hecho de que el Barça no esté bien: "No creo que sientan una presión extra. Estas crisis, o pseudocrisis, son muy pasajeras y nosotros esperamos un rival fortísimo", explicó.

Respondió a los elogios de Xavi

🫂 Unos 3.000 aficionados del Porto viajan a Barcelona sin entrada



👀🎟️Las 2.700 localidades cedidas por el Barça al club portugués se vendieron en pocas horas



✍️@sanantheone https://t.co/iIoYjmLTJl — Diario SPORT (@sport) November 27, 2023

Conceiçao fue elogiado por Xavi y el portugués 'respondió' de esta manera: "No me gustan los elogios porque me podría poner radiante. Yo se los devuelvo diciendo que fue un jugador diferente a mí, pero de una calidad altísima y está demostrando que es un gran entrenador".