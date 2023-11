Pepe-Lamine Yamal, el duelo generacional más extremo

Entre el futbolista con mayor edad de la Champions y el más joven hay 24 años, 4 meses y 15 días de diferencia El brasileño Pepe se ha recuperado de unas molestias musculares y el canterano Lamine busca un gol para hacer historia en la competición

Un viejo rockero contra la estrella en ciernes. Este martes (21.00 horas), sobre el césped del Olímpic Lluís Companys, podrían encontrarse, cara a cara, el futbolista con más edad de la competición y el más joven. Pepe contra Lamine Yamal, el duelo generacional más extremo que puede verse hoy en día en la Champions League.

Y es que entre el de Maceió y el de Rocafonda hay más de 24 años de diferencia. En concreto, 24 años, 4 meses y 15 días. Pepe nació un 26 de febrero de 1983 y Lamine, el 13 de julio de 2007, casi un cuarto de siglo de diferencia.

Pepe será este martes quinto en el ranking histórico

No pudieron encontrarse en el partido disputado en Do Dragao porque en ese momento Pepe estaba lesionado. Y de poco que no ha vuelto a suceder lo mismo, pues el central ha sido duda hasta última hora por unas molestias musculares en la pierna derecha, pero finalmente ha entrado en la lista de convocados de Sergio Conceiçao.

De hecho, el exmadridista, si tiene minutos este martes, se convertirá en el quinto futbolista histórico en jugar con más edad un partido de la Champions League. Lo hará con 40 años, 9 meses y 2 días y superará por un solo día al mítico meta escocés del Glasgow Rangers Allan McGregor, actualmente sin equipo.

Pepe solo tendrá por delante a tres guardametas: Mark Schwarzer, que jugó su último partido de Champions con el Chelsea en 2014; Oleksandr Shovkovskyi (Dinamo de Kiev, 2016), Gianluigi Buffon, cuyo último encuento en la máxima competición continental fue en el Camp Nou, con 42 años, 10 meses y 10 días (la Juve venció por 0-3 al Barça) y el número 1 de la lista, Marco Ballotta, que se despidió de la competición con la Lazio en el Santiago Bernabéu con 43 años, 8 meses y 8 días (el Real Madrid se impuso por 3-1).

Lamine, a por el gol que supere a Ansu Fati

Por su parte, Lamine Yamal está pulverizando todos los registros, pero le queda uno por cumplir: convertirse en el futbolista más joven en marcar un gol en la Champions League.

Ansu Fati lo consiguió con el FC Barcelona en San Siro (victoria por 1-2 al Inter) con 17 años y 40 días, y Lamine Yamal tiene a día de hoy 16 años, 4 meses y 14 días.

Lamine Yamal, en el entrenamiento previo al duelo ante el Alavés / | FCB

Lamine no consiguió por unas pocas semanas ser el más joven en debutar en la máxima competición continental. Lo hizo en el 5-0 al Amberes de esta temporada con 16 años, 2 meses y 6 días, sin alcanzar el registro de Youssoufa Moukoko con el Borussia Dortmund, que debutó en el feudo del Zenit de San Petersburgo con 16 años y 18 días.