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Nantes - Barça, en directo: Champions League de balonmano, hoy en vivo

Sigue en vivo y online el duelo entre Nantes y Barça de EHF Champions League

Aleix Gómez logró su decimosegundo título liguero

Aleix Gómez logró su decimosegundo título liguero / ASOBAL

Xavi Turu

El Barça visita al Nantes en la ida de los cuartos de final de la EHF Champions League.

Sigue aquí en SPORT el minuto a minuto del partido.

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