Nantes - Barça, en directo: Champions League de balonmano, hoy en vivo

El Barça visita al Nantes en la ida de los cuartos de final de la EHF Champions League.

Sigue aquí en SPORT el minuto a minuto del partido.

¡Descanso! (18-19) Primera parte muy igualada, pero con un Barça con muy buenas sensaciones sobre la pista del H Arena. Todo abierto de cara al segundo acto.

Nantes – Barça (16-18) | MIN. 29 ¡Golazo de N'Guessan!

Nantes – Barça (15-16) | MIN. 27 Minne coge carrerilla y marca un golazo en suspensión, imposible para el portero azulgrana.

Nantes – Barça (14-16) | MIN. 26 Makuc se saca un sablazo y marca un tanto importante.

Tiempo muerto Carlos Ortega para el partido, gastando su primer tiempo muerto. Un gol arriba Barça.

Nantes – Barça (13-15) | MIN. 23 Otro golazo de Cikusa con muchísima potencia.

Nantes – Barça (12-14) | MIN. 21 Valero Rivera no falla desde los 7 metros.

Nantes – Barça (11-14) | MIN. 20 ¡¡Otro gol de Aleix Gómez!!

Nantes – Barça (11-13) | MIN. 20 El Nantes no quiere irse del partido y se muestra solvente en ataque. Tan solo dos goles arriba los de Carlos Ortega.