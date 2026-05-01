La satisfacción y el lamento de Ortega tras la victoria por dos goles en Nantes

El Barça durmió un poco más cerca de la Final a Cuatro de la Machinesseker EHF Champions League gracias a una trabajada victoria en Nantes por 30-32 que vale su peso en oro de cara a la vuelta de los cuartos de final, que se disputará el próximo miércoles en el Palau (30-32). Sin embargo, quedó el regusto final amargo de que se pudo lograr una renta mayor.

Carlos Ortega rotó con maestría sus piezas para aprovechar el cansancio en la segunda parte del segundo clasificado de la Ligue 1 y destacó el trabajo y el buen partido de su equipo. De hecho, él tenía muy claro que era muy difícil lograr un resultado positivo en una de las pistas más complicadas del balonmano europeo.

"Es un resultado positivo, sin duda. Sabíamos que nos enfrentábamos a un gran equipo. Lástima que al final no hemos jugado bien algunos minutos, que pudimos haber sacado algún gol más, pero yo creo que todos hubiéramos firmado este resultado. Lo que pasa que es un resultado muy peligroso, porque dos goles no son nada y queda otro partido, pero estoy satisfecho, ¿eh?", comentó el técnico malagueño tras el partido.

"El equipo estuvo excepcional en algunos momentos. Además, cuando ellos se pusieron por delante por primera vez en la segunda parte (22-21 con un gol de Abdi), supimos reaccionar muy bien. Nos enfrentamos a un gran rival y vamos a necesitar todo el apoyo del Palau, más que nunca, porque con toda seguridad va a ser muy difícil", insistió el entrenador del Barça.

Ortega cree que ese momento del 22-21 fue "delicado y estuve a punto de pedir el segundo tiempo muerto, pero el equipo se rehízo bien y conseguimos un parcial de 5-0. Lástima de la última superioridad, porque que no hemos estado finos ahí cuando faltaban tres o cuatro minutos. Ahí habríamos podido sacar algún gol más, pero bueno, ha habido muchas cosas positivas".

La otra lectura es que el Nantes demostró su talento y el Barça tendrá que estar muy atento para que no se repita uno de los cruces de cuartos más duros para el barcelonismo, cuando a las órdenes de Xavi Pascual el equipo cayó eliminado en el Palau ante el Montpellier después de dar la vuelta a la eliminatoria y situarse tres goles arriba.

Por su parte, el extremo izquierdo Ian Barrufet explicó que estaba "contento por la victoria en una pista muy difícil contra un rival que ha demostrado que tiene un gran nivel, pero sabemos que la eliminatoria no está ni mucho menos sentenciada y que tenemos que hacer otro buen partido en el Palau".

"Es un rival de mucho nivel, uno de los mejores equipos del mundo. Considero que hemos hecho muy buen trabajo y me quedo con la lucha del equipo. Somos un grupo que no pierde nunca la cara y que siempre tira para adelante cuando las cosas no van bien. Me quedo con la lucha y pido a toda la afición que vengan a la vuelta y que vayamos a por todas para sacar el billete a Colonia", añadió el canterano.