Ortega avisa antes de visitar al Nantes: "Un rival temible"

El Barça afronta este jueves uno de los partidos más importantes de una campaña que está resultando perfecta, con cuatro títulos en el zurrón y una sola derrota, en el Palau contra el Magdeburgo por 21-22 con aquel 'siete metros' que no transformó Ian Barrufet con el tiempo cumplido.

El conjunto azulgrana visita a las 20.45 horas la pista de un HBC Nantes que atraviesa un gran momento, con el objetivo de allanar lo máximo posible la clasificación para la Final a Cuatro de la Champions de Colonia, teniendo en cuenta que la vuelta se disputará el 6 de mayo en el Palau.

El equipo ha realizado este miércoles al completo su última sesión en la Ciutat Esportiva antes de volar en chárter hacia esta localidad del norte de Francia y Carlos Ortega dio rienda suelta a sus impresiones y explicó cuáles serán, a su juicio, las claves del partido.

Ortega, esta tempotrada en un duelo de Champions / DANI BARBEITO

"El Nantes es un rival de entidad que está en muy buena forma y tiene muy buenos jugadores, especialmente tres jugadores que están en el Top 5 del mundo en sus posiciones. Juegan muy bien, el público es muy entusiasta, anima mucho y será muy difícil", comenzó el malagueño.

Ortega citó al internacional galo Nicolas Tournat: "Es un pivote muy difícil de defender, no sólo por los goles que marca y las situaciones de siete metros que provoca, sino por cómo amplía los unos contra unos para facilitar el juego de los compañeros. Hemos de tenerlo en el punto de mira, sin duda".

El técnico compartió vestuario en el Barça con Valero Rivera, quien se retirará a finales de curso. "Que un jugador con 41 años esté rindiendo a un altísimo nivel en un equipo de la entidad de Nantes, lo dije todo. Ha sido muy importante en el balonmano español y mundial", dijo con admiración.

Tim N'Guessan, contra el Nantes hace dos temporadas / JAVI FERRÁNDIZ

En cuanto al momento de su equipo, el andaluz considera que está "bien, porque hemos tenido una buena preparación y la gente está con ganas, aunque se nos ha hecho muy largo. El verdadero punto de competición nos lo dan mejor los partidos de Champions, porque ahí vemos cómo estamos".

"Ellos juegan muy similar a nosotros, muy rápidos, defienden muy bien y juega al pivote. Es un rival temible y puede ser clave la presión que pone su afición en casa. Tenemos que jugar muy bien los dos partidos si queremos ganar, sin duda. Será un partido con mucho ritmo y muy intenso", concluyó.