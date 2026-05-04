El Barça ya conoce su camino en la Copa del Rey

El Barça ya conoce a su rival en los cuartos de final de la Copa del Rey de balonmano, que se disputará del 5 al 7 de junio en el Centro de Tecnificación de Alicante. El sorteo, celebrado este lunes en el Real Casino Liceo de Alicante, deparó para los de Carlos Ortega un enfrentamiento ante el Recoletas Atlético Valladolid. Por otro lado, el anfitrión, el Horneo Alicante, se enfrentará al Bada Huesca.

En el lado del cuadro del Barça, Viveros Herol Nava y Rebi Cuenca, que ya fue finalista en Alicante en 2019, se se medirán por una de las plazas en semifinales. Por último, Irudek Bidasoa Irún y Bathco Torrelavega buscarán la otra plaza en juego.

El Barça-Recoletas Atlético Valladolid reedita la eliminatoria del pasado año y tiene el aliciente añadido de que el conjunto pucelano ha sido uno de los pocos equipos capaces de ganar al catalán la pasada temporada. Este cursos ambos conjuntos se han enfrentado hasta en tres ocasiones, las dos de Liga ASOBAL y el de la final de la Copa de España, todos ellos con victoria para los de Carlos Ortega.

El conjunto vallisoletano, además, accedió a la final tras eliminar al Barça Atlètic en la penúltima ronda eliminatoria. El juvenil azulgrana rozó la gesta pero no pudo doblegar a otro 'primera', como ya había hecho en las dos eliminatorias anteriores.

Mikael Lopes mantuvo vivo el 'milagro' hasta el final / FCB

Por su parte, el duelo entre alicantinos y oscenses llegará apenas unos días después de que ambos conjuntos cierren la liga regular en Alicante. En ese mismo lado del Horneo, cabeza de serie, se medirán Bidasoa y Torrelavega en otro de los clásicos de la competición copera.

El conjunto azulgrana, vigente campeón y rey indiscutible del torneo con 29 títulos, buscará su decimotercera victoria consecutiva en la competición, en una Copa del Rey que ha dominado con claridad en la última década.

Europa en juego

Ante el dominio y favoritismo del equipo catalán, la gran aspiración del resto de participantes es alcanzar la final, que, en caso de disputarse ante el Barça, abrirá las puertas de una competición europea.

El sorteo contó con la presencia de Luis Barcala, alcalde de Alicante; Luis Cervera, director general de Deportes de la Generalitat Valenciana; Francisco V. Blázquez, presidente de la Real Federación Española de Balonmano, y Pedro Fuertes, presidente de la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana, además de patrocinadores, entrenadores y jugadores de los ocho equipos participantes en la fase final.

Barcala afirmó que la ciudad recibe con "los brazos abiertos" la competición y recordó que el balonmano es para Alicante "una seña de identidad", en alusión al pasado de equipos como Calpisa o Tecnisán, vencedores del torneo.

"Alicante respira balonmano y muchas de sus calles llevan el nombre de jugadores", añadió el alcalde, mientras que Cervera indicó que el torneo debe servir como "promoción" y garantizó una competición llena de "emoción y buen balonmano".

Blázquez, por último, recordó que este año se vivirá el 50 aniversario de la primera Copa del Calpisa y pidió a toda la familia del balonmano disfrutar del fin de semana.

La Minicopa, en paralelo

La otra gran actividad del fin de semana será la celebración de la Mini Copa, en la que participarán los equipos cadetes de cada uno de los clubes presentes en la fase final.

Los ocho conjuntos se reparten en dos grupos y jugarán sus partidos en el pabellón Pitiu Rochel, una de las cunas del balonmano español, situado a apenas 150 metros del Centro de Tecnificación.

El grupo A está formado por Fundación Caja Rural Nava, Bidasoa Irún, Rebi Cuenca y Torrelavega, mientras que el B lo componen Recoletas Atlético Valladolid, Barça, Huesca y Fundación Agustinos Alicante, que representará al Horneo Alicante.