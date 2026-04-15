El Barça más insaciable iguala el récord histórico de goles en la Liga ASOBAL

Cuando les pregunten qué es tener compromiso, vean lo que sucedió este miércoles en la soberana 'paliza' del Barça en la pista del REBI BM Cuenca a cuatro minutos del final con 22-48 en el marcador. Un rechace del veterano Daniel Arguillas iba a caer en manos locales, pero Dani Fernández se lanzó como un poseso para palmear la bola a gol. Es el resumen perfecto a lo que se vio en El Sargal.

REBI BM Cuenca - Barça (balonmano, Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL), 15/04/2026 LIGA ASOBAL CUE 23 52 BAR Alineaciones REBI BM CUENCA, 23 (12+11): Pedro Tonicher (p., 1'-30', 5 paradas), Rajmond Toth (3), Enrico Aldini (1), Guilherme Tavares (4), Joao Perbelini (5), Juanpe Espinosa (1), Sergio Antúnez (1) -siete inicial-, Daniel Arguillas (p.s., 31'-60', 5 paradas), Vinícius Bertoldo (4), Manuel Lima (2, 1p.), Nacho Pizarro, Álvaro Martín (1), Fede Pizarro (1) y Aitor Colmena. BARÇA, 52 (27+25): Viktor Hallgrimsson (p., 1'-30', 14 paradas), Domen Makuc (4), Ludovic Fàbregas (4), Blaz Janc (1), Tim N'Guessan (5), Adrián Sola (2), Ian Barrufet (4, 4p.) -siete inicial-, Emil Nielsen (p.s., 31'-60', 10 paradas), Dani Fernández (8), Jonathan Carlsbogard (3), Dika Mem (6), Djordje Cikusa (3), Aleix Gómez (3), Óscar Grau (2), Seif Elderaa (3) y Luís Frade (4).

En un momento de forma extraordinario desde el Europeo, el conjunto barcelonista sigue haciendo historia e igualó por fin el récord de goles a favor de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL que estaba en posesión del extinto Atlético de Madrid desde que derrotó por 52-27 al Academia Octavio allá por 2011.

Eran los estertores de aquellas ligas igualadas, que vivieron su momento de máximo apogeo en los 90 y en la primera década del siglo actual. Pese a ello, hay que destacar a un Barça que venció por 23-52 a los de Lidio Jiménez, mostrando una voracidad digna de estudio y unas ganas de alcanzar el gol 52 tras su victoria esta temporada por 51-32 contra el Horneo Eón Alicante.

Cuesta destacar a jugadores en el nivel extraordinario al que funcionó una máquina cada vez más engrasada. Citar quizá a un Viktor Hallgrimsson cada vez más entonado (14 paradas en la primera parte con un 54% de efectividad), las nueve asistencias de un magnífico Jonathan Carlsbogard y el paso adelante que está dando Seif Elderaa, una gran noticia en clave de presente y de futuro.

Si a ello se une que Dika Mem realizó uno de sus mejores partidos de los últimos tiempos con seis goles de siete lanzamientos y que los dos pivotes titulares (Luís Frade y Ludovic Fàbregas) anotaron cuatro goles sin fallo cada uno. Y que entre todos dejaron a los conquenses en 23 goles, tan solo resta esperar que el equipo siga a este ritmo en los cuartos de la Champions frente al Nantes de Valero Rivera.

El partido apenas duró 13 minutos (7-9), ya que a partir de entonces la intensidad y la velocidad del Barça desarbolaron a un rival que encajó un parcial de 0-11 que estuvo liderado por las paradas de Hallgrimsson para situar el marcador en un sonoro 7-20 con los locales sin ver puerta durante 12 minutos.

Ahí brillaron un Domen Makuc que sigue jugando y mandando de cine y Elderaa, que empieza a parecerse al jugador que deslumbraba en el Limoges. El 12-27 al descanso invitaba a pensar que los azulgranas podrían atacar el récord de goles del Atlético, sin olvidar que este viernes juegan en la pista del Tubos Aranda Villa de Aranda.

La segunda parte fue un monólogo del equipo de Carlos Ortega, con Emil Nielsen uniéndose a la fiesta en la portería, y con Dani Fernández y Tim N'Guessan destacando en ataque. A cada lanzamiento local respondían los visitantes como si de una carrera de 20 metros se tratase. Con 23-50, cerraron la victoria primero Aleix Gómez y después Dika Mem, a dos segundos del final. 23-52. Lo siguiente será batir ese registro.