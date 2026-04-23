El Barça ya conoce a sus siete rivales en la Final a Ocho de la Copa del Rey

Mientras vela armas de cara al choque de este sábado en el Palau ante el Bada Huesca, el Barça de Carlos Ortega conoció este miércoles los seis equipos que lo acompañarán del 5 al 7 de junio en la Final a Ocho de la Copa del Rey que tendrá lugar en Alicante y para la que también estaba clasificado el anfitrión Horneo Eón alicantino.

El conjunto azulgrana ha ganado las últimas 12 ediciones y, como viene siendo habitual, se ahorra las eliminatorias previas y accede directamente a los cuartos de final. Para revalidar el título, tocará ganar tres partidos en menos de 48 horas en función del sorteo que tendrá lugar el próximo 4 de mayo en Alicante.

No estará en el bombo el Barça Atlètic, que puso en apuros en la Ciutat Esportiva a un equipazo como el Recoletas At. Valladolid (29-32) y llegó a soñar con una clasificación que habría sido histórica tras dejar en la cuneta a dos conjuntos de Liga ASOBAL. Los diez goles sin fallo de un sensacional Mikael Lopes no sirvieron y se clasificaron los de David Pisonero.

El Barça Atlètic peleó hasta el final en la Ciutat Esportiva / FCB

Una de las grandes sorpresas fue la eliminación del Fraikin Granollers, subcampeón en 2014, 2015 y 2022. El conjunto catalán ganaba por 9-14 en la primera parte en la pista del Bada Huesca (penúltimo en la Liga ASOBAL), pero hizo aguas en la segunda parte con siete goles de Alfonso Rodríguez (35-34). De nada valieron los nueve goles de Marcos Fis, quien será blaugrana en 2027.

El otro resultado inesperado fue la derrota del Dicorpebal Logroño La Rioja por 31-30 en la pista del REBI BM Cuenca en un duelo en el que ganaban los visitantes en el 38' por 17-20. Las figuras en la victoria ante el segundo clasificado liguero fueron el brasileño João Perbelini y el portugués Manuel Lima (ambos con siete goles). En el último ataque, decidió una parada del luso Pedro Tonicher.

El Bathco Torrelavega, quinto en la liga a tres puntos de la segunda plaza, tuvo que sufrir hasta el final para ganar por 30-31 en la pista del Helvetia Anaitasuna, equipo que descendió la pasada temporada a Plata y que pelea por entrar en el play-off de ascenso. El central visitante Isidoro Martínez anotó el último gol en el 59' y acabó con ocho.

El potente Irudek Bidasoa Irun ganó con cierta solvencia por 30-36 a domicilio ante el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil, aunque fue gracias a una gran segunda parte tras el 17-17 al descanso. Los de Àlex Mozas se agarraron a un Julen Mujica en gran forma, quien anotó seis tantos al igual que Xavi Tua. Cinco hizo el prometedor polaco Piotr Mielczarski.

Los 'guerreros' de Nava de la Asunción siguen haciendo historia / BM NAVA

Por último, las gradas de Alicante prometen espectáculo por la presencia del Viveros Herol BM Nava por primera vez en la Final a Ocho. Con menos de 3.000 habitantes, el equipo de Nava de la Asunción derrotó por 38-31 al ABANCA Ademar (vigente subcampeón) con siete goles del joven luso João Bandeira y seis de Pablo Herranz. También brilló el meta bielorruso Dzimitry Patotski.