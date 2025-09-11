Dani Fernández y Fàbregas iluminan a un Barça que fue de más... a bastante menos

Casi tres meses después de caer en semifinales con un demencial arbitraje de la pareja macedonia Nikolov - Nachevski, el Barça regresó a la Champions con una victoria y dos caras diferentes en el Palau frente al GOG danés (37-32) en el aperitivo del partidazo del próximo miércoles con la visita del 'coco' Magdeburgo.

Barça - GOG (balonmano, Champions League), 11/09/2025 CHAMPIONS LEAGUE BAR 37 32 GOG Alineaciones BARÇA, 37 (25+12): Emil Nielsen (p., 1'-30', 1 gol), Ludovic Fàbregas (5), Tim N'Guessan (3), Blaz Janc, Luís Frade (3), Aleix Gómez (3), Dani Fernández (6) -siete inicial-, Viktor Hallgrimsson (p.s., 31'-60'), Domen Makuc (3), Jonathan Carlsbogard (5), Petar Cikusa (3), Djordje Cikusa (1), Ian Barrufet (2, 2p.), Adrián Sola (1), Seif Elderaa (1) y Antonio Bazán. GOG, 32 (14+18): Salah Boutaf (p.), Óli Mittún (5), Henrik Jakobsen (2), Hjalte Lykke (3), Nicolai Pedersen (2), Lasse Vilhelmsen (5), Frederik Bjerre (2, 1p.) -siete inicial-, Peter Johannesson (p.s.), Lasse Balstad (2), Frederik Pedersen (3), Mikkel Rasmussen (3), Anton Linskog (2), Casper Käll, William Dalby (3, 2p.), Kasper Pedersen y Emil Tonnesen.

Mucho ha cambiado en el equipo con la marcha de hasta 10 jugadores si se incluye al meta francés Vincent Gérard. Con mil y una variantes defensivas, los de Carlos Ortega ya han alzado este verano la Supercopa de Catalunya, la Supercopa Ibérica y el mes que viene buscarán el Mundial de Clubs.

La primera parte ofreció lo que es capaz este equipo cuando todos están enchufados, con un trabajo defensivo colectivo extraordinario y una confianza absoluta en ataque. De esa excelencia (25-14) se pasó a un mal inicio de la segunda parte y a 30 minutos mucho más flojos.

Un fichaje letal

Dani Fernández demostró qué jugador ha recuperado el Barça. Formado en La Masia, el extremo izquierdo vuelve cinco años después y a los ocho minutos ya había marcado cinco goles sin fallo (8-3) después de que Kasper Christensen parase el partido para atacar con siete.

Luís Frade se revuelve entre varios rivales / DANI BARBEITO

Cinco goles a puerta vacía anotaron los locales en la primera parte. El GOG logró equilibrar un poco el partido hasta el 16-9 (min. 19:23), pero los últimos 10 minutos fueron un espectáculo, con piernas atrás, criterio y velocidad en ataque y un gran trabajo de Ludovic Fàbregas.

'Apagón' azulgrana

Al descanso, 25-14 con nueve paradas de Emil Nielsen en el curso de au adiós. Sin embargo, el GOG aprovechó la bajada de intensidad de los locales para endosarles un 1-5 en menos de cuatro minutos (26-19). Ortega envió al banquillo a Makuc y dio la manija a Petar Cikusa.

Hallgrimsson frenó la remontada con cinco paradas de mérito, aunque se había perdido la frescura con continuos ataques espesos en el primer partido sin Dika Mem (lesión leve). Los escandinavos habían olido la sangre y se acercaron a cuatro goles a 11:26 del final (31-27).

Carlsbogard reapareció tras sus problemas físicos / DANI BARBEITO

Fàbregas, el mejor pivote del mundo, trabajó a destajo e impidió que la rebelión visitante fuese a más. Pese a que el Barça no supo interpretar el siete para seis en la segunda parte, empezó la Champions con una victoria merecida frente al tercero en la pasada liga danesa (37-32). Habrá que mejorar ante el Magdeburgo.