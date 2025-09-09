La Liga ASOBAL arranca el viernes con reto de superar los 6,5 millones de espectadores

La trigésima sexta edición de la Liga ASOBAL, que arrancará este viernes 12 de septiembre, fue presentada de manera oficial este lunes, en un evento en el que también se analizó la temporada 24/25, que tuvo más de 6 millones y medio de espectadores.

Servando Revuelta, presidente de la Asociación de Ligas Profesionales Españolas (ALPE), presentó en la Fundación Pons de Madrid un encuentro que reunió a patrocinadores, instituciones y medios de comunicación y que ha sido "cita clave para fortalecer el ecosistema de la élite del balonmano masculino español de clubes".

El inicio de la Liga

La primera división, considerada la segunda mejor liga según la Federación Europea Balonmano (EHF), pasará a llamarse ahora la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL y comenzará el viernes con la disputa del Fraikin BM. Granollers-Ángel Ximénez Puente Genil (19h) y el IRUDEK Bidasoa Irun-BM. Caserío Ciudad Real (20:30h).

Los ganadores de la última edición

Una jornada que se cerrará el domingo a las 19:30h con el Tubos Aranda Villa de Aranda - Viveros Herol BM. El vigente campeón, que la pasada temporada ganó su trigésimo segundo título de liga, debutará el sábado a las 20:15 ante el Horneo EÓN Alicante.

Los récords de audiencia

El club catalán solamente perdió dos partidos el curso pasado, una edición que tal y como informó el organismo acumuló 6 millones y medio de espectadores televisivos en los 240 partidos de la temporada, mientras que a nivel de asistencia, la cifra llegó a 360.856, el récord desde la 13/14 (17 por ciento más).

Nuevo balón

Para finalizar el acto, se presentó también el nuevo balón con el que se competirá, que según Antonio García, capitán de Fraikin Granollers y MVP de la 24/25, tiene "buena adaptabilidad", además de ser "uniforme" y de color blanco y negro.