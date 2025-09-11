Barça-GOG de la primera jornada de la EHF Champions, en directo

En directo
Pablo Rivera
El Barça se estrena en la EHF Champions 2025/2026 con un duelo ante el GOG danés.
¡ÚLTIMOS MINUTOS! 22-12
El Barça aguanta en defensa ante un GOG desesperado, centrado completamente en el ataque olvidándose por completo de su portería. Gran primera parte de los de Carlos Ortega, con un 100% de efectividad en el gol y con una magnífica actuación de Emil Nielsen bajo palos.
El jugador danés Balstad ha reflejado la frustración visitante con un duro bloqueo que ha supuesto la primera expulsión de dos minutos del partido. Una penalización que el Barça ha aprovechado para aumentar la diferencia en el marcador en dos más.
CONTRASTE EN LAS PORTERÍAS (17-11)
El entrenador del GOG, Kasper Christensen, se desespera en la banda al ver que ninguno de sus porteros consigue detener un solo lanzamiento. Cada vez que un jugador del Barça ha lanzado a portería, el balón ha entrado sin opisición del guardameta.
Sin embargo, desde el lado local, Emil Nielsen lo ataja todo, hasta los tiros desde los siete metros. Gran actuación del portero danés, que también cuenta con un gol en su haber y que podría haber sumado alguno más si no se tiene en cuenta que sus intentos eran desde su propia área.
NI UNA SOLA PARADA
El GOG cambia de portero. Después de encajar 13 lanzamientos sin llegar a tocar ninguno de ellos, Boutaf se sienta en el banquillo para dar entrada a Johannesson.
Minuto 18 de partido, 15-9 a favor del Barça.
GOL DE EMIL NIELSEN (13-8)
Las salidas del guardameta danés merman al GOG cada vez que el Barça recupera el balón. Tan es así que hasta Emil Nielsen ha podido tirar a placer desde su propia portería.
Frade, en dos ocasiones, y Dani Fernández también han anotado a puerta vacía. Y es que cierto es que la posesión en ataque mejora para los daneses, pero las pérdidas provocan un gol seguro para los de Carlos Ortega.
EL GOG INTENTA REACCIONAR
Kasper Christensen pide tiempo muerto para acabar con el gran inicio del Barcelona y Dani Fernández, que ya lleba cinco tantos en su cuenta particular.
El entrenador danés mueve el banquillo buscando cambiar el ritmo del partido, pese a que parte del resultado tiene culpa la táctica de los siete jugadores en pista. Ahora mismo, el marcador refleja un 9-5 con el que sí logra reflejar que el GOG ha subido las revoluciones.
MURO DEFENSIVO EN EL PALAU
El planteamiento defensivo de Carlos Ortega está funcionando de maravilla, cortando todos los ataques del GOG. Y en el caso de que los atacantes daneses logren superar al muro azulgrana, aparece Nielsen para detener el tiro. Sin embargo, el GOG no se rinde y finalmente Óli Mittún logra sumar el primer tanto para los visitantes.
A los seis minutos de partido, el resultado total es de 6-1 a favor del Barça.
PRIMER GOL DE LA TEMPORADA
Dani Fernández, ex del Stuttgart, se estrena en el Barça anotando el primer gol de la temporada azulgrana, y poco más tarde el tercero. Aleix Gómez también celebra sumar el segundo también en el día de su debut.
Buen inicio del Barça, que va 3-0 cuando apenas llebamos tres minutos de partido.
¡EMPIEZA EL PARTIDO!
El Palau aplaude a los jugadores azulgranas en el día de su presentación oficial. El más aplaudido, sin duda, Ludovic Fàbregas, que vuelve al conjunto catalán tras dos años en el Veszprem húngar y considerado el mejor pivote del mundo.
El Barça debuta esta temporada en casa en el dia de la Diada de Cataluña ante un equipo en crecimiento que apuesta mucho por una alineación con siete jugadores en pista, sin portero. Un estilo muy danés y muy del gusto del entrenador del GOG, Kasper Christensen.
EL 7 INICIAL DEL BARÇA
Carlos Ortega salta a pista con Nielsen, Aleix, Janc, Fàbregas, N'Guessan, Frade y Fernández como siete inicial.
DURO PALO PARA EL BARÇA
El Barça ha anunciado que para el partido de hoy cuenta con una nueva baja: Dika Mem. El jugador azulgrana sufre una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha que lo alejará de las pistas aproximadamente tres semanas. Además, es duda para el Mundial de clubes de El Cairo, previsto del 26 de septiembre al 2 de octubre.
