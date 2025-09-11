Barça-GOG de la primera jornada de la EHF Champions, en directo

¡ÚLTIMOS MINUTOS! 22-12

El Barça aguanta en defensa ante un GOG desesperado, centrado completamente en el ataque olvidándose por completo de su portería. Gran primera parte de los de Carlos Ortega, con un 100% de efectividad en el gol y con una magnífica actuación de Emil Nielsen bajo palos.

El jugador danés Balstad ha reflejado la frustración visitante con un duro bloqueo que ha supuesto la primera expulsión de dos minutos del partido. Una penalización que el Barça ha aprovechado para aumentar la diferencia en el marcador en dos más.