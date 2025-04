Las verdades de Vincent Gérard, el mítico portero 'retirado' del Barça

Tras no conseguirlo a la primera contra el Granollers en el Palau (30-31), el Barça visita este miércoles la pista del Recoletas At. Valladolid (20.30 horas) con el aliciente de que alzará la Liga Plenitude ASOBAL por decimoquinta vez consecutiva y 32ª en total si gana. Y lo hará con Vincent Gérard en la convocatoria.

El meta francés de 38 años se retiró el pasado mes de agosto en los Juegos de París tras vestir más de 150 veces la camiseta 'bleu' en una cita en la que fueron de menos a más para caer de manera inexplicable ante Alemania en cuartos cuando parecían tener el partido ganado. Sin embargo, la lesión de Gonzalo Pérez de Vargas acabó posibilitando su vuelta.

Gérard charló con SPORT y analizó importantes aspectos de este regreso por dos meses a las pistas para ayudar a Emil Nielsen y al equipo en el triple objetivo de alzar la Liga, la Copa del Rey y, sobre todo, la Champions. Él tiene una, la que ganó en 2018 con el Montpellier junto a Melvyn Richardson y un Ludovic Fàbregas que volverá la temporada que viene al Barça.

Yo pensaba que se había retirado definitivamente...

¡Y yo! Pero cuando el Barça te llama, haces todo lo posible por venir. Lo más importante son mi familia y mis hijos (9 y 11 años). Pude cuadrarlo todo y... !aquí estoy! Son solo dos meses, estoy bien y es un gran desafío deportivo. Conozco a mucha gente en el equipo y es un placer disfrutar mi última experiencia en un club como el Barça.

¿Qué pasó en los Juegos, en su adiós y el de Niko Karabatic? Francia cayó en su mejor partido. ¿Demasiada presión?

No jugamos bien la fase de grupos, pero en los Juegos lo importante no es el principio. Ese día en cuartos ganábamos a Alemania por ocho y no sé qué nos pasó. Perder así en nuestros Juegos fue muy duro.

Gérard quiere ganar la Liga, la Copa y la Champions con el Barça / JAVI FERRÁNDIZ

Antes, no llegó a debutar en el Kiel y decidió volver a 'casa' para ascender al Istres a la Ligue 1...

De no ser por los Juegos, quizá me habría retirado. Lo pensé mucho... ¿Qué era lo más importante? Si fuese el dinero, me habría quedado en Kiel. Quería jugar y disfrutar de mis últimos meses, así que volví al club de mis inicios. No había dinero, pero prometieron ofrecerme lo mejor para que llegase a tope a los Juegos. Jugué partidos apretados cada fin de semana. Fue buenísimo a nivel deportivo y, sobre todo, mental.

¿Qué pensó cuando se enteró de la grave lesión de Gonzalo?

Me sentí muy triste por él, porque lo conozco, tenemos amigos comunes y es durísimo en su última temporada aquí. Después me preguntaron si volvería a jugar, pero nadie me llamó y no fue un problema.

Pero...

Al mes me llamó mi representante y pensé, ‘¡Oh, está pasando algo!’ Enseguida dije que quería jugar en el Barça, pero quería proteger a mi familia. Cené con Joan Marín, Carlos Ortega y Xavi O’Callaghan, les dije que era posible y una semana después quedamos de acuerdo.

¿Cómo vio sus piernas?

Es muy diferente entrenar a jugar. En Benidom, para motivarme pensaba, ‘va, no puedo recibir goles en tres minutos’. Estoy feliz con lo que hice, pero debo ser más regular y ayudar más a Emil. Si él está bien, ganaremos. Mi papel no es ser el bueno, es ayudar a que él lo sea. Tengo muy claro a qué he venido.

Un portero famoso me dijo que la portería es como una habitación y que cuando volvió de su retirada le parecía mucho más grande..

Es verdad. Además, cuando regresas y entrenas contra los mejores lanzadores del mundo, no puedes ser fácil. A veces te encuentras bien y otras vez que te va a costar mucho. Solo tengo que cuidar mi cuerpo, ahora es lo más importante. Sí, eso es lo más importante.

Vicent Gérard es todo madurez y experiencia / JAVI FERRÁNDIZ

Jugó muchos años con Omeyer en la selección y llegó al Kiel para suplir a Niklas Landin. ¿Qué le parece Emil Nielsen?

Es un porterazo. Mira lo que hizo en las Juegos para ayudar al equipo y para que Dinamarca ganase el oro. Si está a su nivel, el equipo ganará. Es genial jugar con él. Estoy muy feliz, porque competimos mucho entre nosotros. Es genial acabar mi carrera con alguien como él.

¿Es más fácil con N'Guessan, Dika y Richardson en el equipo?

Sí. Todo el grupo es estupendo. Y es más fácil cuando hay gente que te conoce tanto. Cuando vine, Dika lo organizó todo en mi apartamento y hablé mucho con Melvin.

Parece que el capitán haya nacido en Barcelona...

Lo sabe todo y eso me viene de maravilla. Dos meses es muy poco tiempo y tengo que estar enfocado al máximo. Pensar al cien por cien en esto y no en dónde voy a vivir.

Por cierto, no le fue mal cuando compartió equipo con Richardson...

¡Nooo! Ganamos la Champions con el Montpellier en 2018.

Aquella temporada eliminaron al Barça en octavos.

Lo recuerdo. ¿Sabes que debuté en la Champions en un partido contra el Barça (28-25 en Montpellier el 3 de diciembre de 2006)? Fue mi primer partido y ahora es curioso que me voy a despedir en el Barça.

Gérard ganó la Champions en 2018 con el Montpellier / EFE

¿Qué le está diciendo Carlos Ortega?

Lo primero fue interesarse mucho por mi estado físico y por si estoy a gusto. Y sobre mi rol, si lo tengo claro y si lo entiendo bien. Llevo muchos años siendo el número en la portería y desde el principio les dejé claro que no será un problema.

¿Qué puede aportar al equipo?

Puedo ser un buen segundo portero y un buen compañero para Emil. Siempre estaré concentrado. Si tengo que jugar, lo haré. Y si no, sonreiré y pensaré en el siguiente partido. Lo mejor para el equipo es estar preparado para ayudar si puedo.

Este miércoles el Barça podría alzar el título de Liga. Sería llegar y...

Cuando vine me dijeron que podría haber alirón contra el Granollers, pero no se dio. Siempre es bueno ganar títulos, aunque sé que no he hecho nada para ello. Jugué una parte en Benidorm y quizás tenga otro rato en Valladolid. Es genial compartir estos momentos con el equipo y esta sensación de ganar juntos.

¿Qué significaría lograr otra Champions tras su retirada?

Sería estupendo. Y una gran sorpresa, porque no esperaba estar en aquí. Antes hay que pasar los cuartos y ganar dos partidos en Colonia. Insisto en que estoy muy contento por estar aquí. Me encantaría, aunque no habré hecho tantos méritos como en 2018 en Montpellier. Cuando se gana un título, todos son importantes, desde la estrella hasta los que tienen poco protagonismo, así que sería parte del éxito.