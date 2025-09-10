El Barça se estrena en Champions con Carlsbogard y Cikusa, pero sin Dika Mem

El renovado Barça de Carlos Ortega afronta este jueves su estreno en la Champions League 205/2026 con un duelo contra el GOG en el Palau Blaugrana (20.45 horas). Será la primera cita oficial de la temporada, después de una pretemporada con buenas sensaciones en la que se ha conquistado la Premium Cup, la Supercopa de Catalunya y la Supercopa Ibérica.

Será el primer duelo tras la dura eliminación en las semifinales de la Final 4 de la pasada temporada, en la que acabó cuarto tras perder también el último partido contra el Nantes. Pasada página, el Barça, con hasta siete caras nuevas y la baja de algunos de sus jugadores emblemáticos como Gonzalo Pérez de Vargas o Aitor Ariño, afronta el nuevo curso con el objetivo de recuperar el cetro continental. "Estamos muy ilusionados, con un equipo nuevo, con el primer partido en casa, delantre de un equipo danés que juega muy bien, un juego siete contra seis que será complicado de defender pero creo que estamos preparados para competir", aseguró el técnico azulgrana, Carlos Ortega.

Un objetivo que no será fácil, según analizó el entrenador. "Siempre hay un abanico de seis siete equipos con posibilidades de meterse en la Final 4 y este año yo aumento un par más. El GOG, por ejemplo, se ha reforzado increíble. Va a ser muy difícil, con toda seguridad", comentó.

Altas y baja sensible

Para el estreno europeo, Carlos Ortega podrá contar ya con Jonathan Carlsbogard y Petar Cikusa, recuperados ambos de sus respectivas lesiones, aunque deberá prescindir de uno de sus hombres, Dika Mem. El galo sufre una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha y será baja al menos tres semanas, por lo que se perderá también el próximo duelo, contra el Magdeburgo y es duda para el Mundial de Clubs (del 26 de septiembre al 2 de octubre) que el Barça jugará como invitado.

"Es una baja importante, nuestro capitán, un jugador muy determinante para nosotros en ataque, pero tenemos equipo para plantear y sustituir la baja de Dika", afirmó el preparador blaugrana. "Tenemos que buscar la fórmula y la fórmula será Blaz (Janc) al lateral, Djordje (Cikusa) está ahí, la posibilidad de jugar con dos pivotes... hemos trabajado con esta opción y los que seamos somos", apuntó en la previa del encuentro.

Respecto a las novedades en el equipo, el técnico azulgrana valoró positivamente el trabajo hecho en la pretemporada. "Ha habido muchas bajas pero de las altas, hemos perdido una ficha por temas presupuestarios pero los que han venido todos han trabajado en el club o han estado en la base y ya tenían una trabajo detrás", explicó, avanzando que este Barça "es un equipo diferente, mas joven, más rápido y con más posibilidades defensivas".

El rival, otro equipo renovado

En frente, el Barça tendrá un GOG que vuelve a la competición continental reforzado con figuras de la talla de Óli Mittún, nombrado mejor jugador de la liga sueca las dos últimas temporadas, para complementar a Nicolai Pedersen, Emil Sorensen o Casper Käll.

"Estoy seguro de que es un equipo complicado. Juega muy bien con siete jugadores, tenemos que tener paciencia. Es un equipo muy joven, igual no tiene mucha profundidad de banquillo pero seguro que responderá bien", analizó Ortega sobre su primer rival en esta Champions.