La Champions regresa con dos partidazos en el Palau

Regresa el espectáculo de la Champions con dos sensacionales encuentros en el Palau Blaugrana, una vez concluidas unas obras de mejora que llevaron el duelo de hockey del domingo ante el Caldes al Camp del Ferro (victoria azulgrana por 6-1). Antes, el miércoles el coliseo vivirá su estreno con la visita de Osasuna Magna en un choque liguero de fútbol sala.

De la primera piedra para un nuevo Palau que debería estar construyéndose desde febrero en palabras del ínclito Josep Cubells se ha pasado a otro lavado de cara a una instalación tan mágica como indigna para un club como el FC Barcelona. Eso sí, enfrente está un Camp Nou al que los de Hansi Flick tendrían que haber vuelto el diciembre de 2024, en marzo, en el Gamper…

El Barça ha iniciado el curso a gran nivel con victorias en la Premium Cup ante Nordhom y Füchse Berlín, y alzando la Supercopa de Catalunya frente al Granollers (38-25) y la Supercopa Ibérica tras apretar los dientes ante el Sporting de Portugal en los penaltis (31-31). Con la visita al Puerto Sagunto el sábado 'a caballo', el Palau vivirá dos duelos de altura en la Champions.

El equipo de Carlos Ortega iniciará este jueves a las 20.45 horas (Esport3) el asalto a su decimotercer cetro continental tras caer el año pasado en semifinales contra el Magdeburgo (30-31) en un demencial arbitraje de los macedonios Nikolov y Nachevski. Será en el Palau ante el GOG Gudme con la baja de Petar Cikusa tras su lesión muscular en la Supercopa Ibérica.

El Barça ya tiene hambre de Champions / FCB

A las órdenes de Kasper Christensen por segunda temporada, el tercer clasificado en la pasada liga danesa regresa a la Champions tras alcanzar el play-off previo a cuartos hace dos temporadas con Thomas Brandt Nyegaard en el banquillo desde noviembre. El conjunto escandinavo estuvo en el grupo del Barça, ante el que perdió en el Palau (38-30) y en Kolding (23-30).

El Gudme perdió al central danés Tobias Grondahl (Füchse), a su compatriota extremo izquierdo Alexander Blonz (Aalborg) o el lateral derecho sueco Linus Persson (FC Porto). Entre otros, han llegado el central feroés Óli Mittún (Sävehof), el central sueco Casper Käll (Toulouse), el pivote noruego Lassa Balstad (Fredericia) y el extremo izquierdo danés Frederik Bjerre (Holstebro).

Mucho más difícil será lo del jueves 18 ante el Magdeburgo (20.45 h), tradicional bestia negra del Barça de Carlos Ortega en los Mundiales de Clubs de 2021 y 2022, así como en las 'semis' de la Champions de 2023 y 2025. Dirigido por Bennett Wiegert, el 'SCM' contará con todas sus figuras, como los islandeses Omar Ingi Magnusson (lateral derecho) y Gisli Kristjansson (central).

Los alemanes defienden título y llegarán con el internacional español Sergey Hernández en la portería, quien sustituirá a Emil Nielsen la próxima temporada. Han fichado al meta croata Matej Mandic (RK Zagreb), al lateral derecho islandés Elvar Örn Jónsson (excompañero de Ian Barrufet en el Melsungen) y al extremo izquierdo noruego Sebastian Barthold (Aalborg).