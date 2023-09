Arthur: "Estoy más maduro, he aprendido de los malos momentos"

El jugador brasileño, cedido en la Fiorentina por la Juventus, está recuperando su nivel en Florencia gracias al trabajo y la constancia El de Goias habla en una entrevista para 'As' de la selección, de sus peores momentos en Liverpool, de su punto de madurez

Arthur Melo ha empezado muy bien la temporada en la Fiorentina. Después de una temporada muy complicada en Liverpool, con poca incidencia, lesiones, etc, el brasileño aceptó marcharse cedido a Florencia para recuperar sensaciones. Y la verdad que se ha convertido en uno de los pilares del conjunto 'viola'.

En una entrevista para el 'Diario As', el de Goias ha explicado qué ha intentado cambiar y cómo esta siendo este resurgir. "La preparación, tuve momentos difíciles, pero seguí trabajando y ahora viene la parte buena. Trabajar, trabajar, trabajar, y ahora es momento de disfrutar. Cuando empezó el campeonato me encontraba muy bien física y mentalmente, me adapté rápido a la Fiore. Hice una muy buena pretemporada. Y estoy contento con mi nivel", asegura.

"Me encuentro más maduro. Físicamente mejor. La parte mental, que antes no trabajaba la empecé a trabajar y me he sacado rendimiento. Uno cuando está en la zona de confort, no ve las cosas que está haciendo mal y no abre la cabeza para mejorar, pero cuando viene la parte difícil hay que hacer algo para arreglar la situación, para mejorar. Aprendí de los malos momentos que tuve, de las lesiones. Tuve la humildad de reconocerlo e intentar mejorar", añade.

APRENDER DEL PASADO

Sobre los malos momentos pasados, Arthur cuenta que "hay muchas cosas que cuando eres joven no lo ves. No tienes tanta experiencia sobre el campo: cómo finalizar alguna jugada, lanzar más en largo… eso te lo da jugar partidos. Tuve la suerte de militar en grandes equipos y aprendí de los muy buenos jugadores que tuve de compañeros y de los entrenadores. No vas a empezar a jugar con 20 años y vas a saberlo todo".

Cedido por la Juventus, a la pregunta sobre si se ve volviendo el brasileño responde que "seguramente sí. Ahora tengo la cabeza centrada en la Fiorentina, pero no me olvido de que tengo contrato con la Juventus, de que soy su jugador y le tengo un respeto enorme. Siempre he tenido un buen trato con ellos, pero mi obligación es hacerlo bien esta temporada y ya veremos qué pasará".

Este verano el Barça buscaba un recambio a Busquets. ¿Hubo contactos con él? "No, no hablé con Xavi. Todo el mundo sabe que tengo un cariño muy grande por el Barcelona, fue mi primer club de Europa. El club que seguía desde pequeño y seguía el club por Xavi. Él siempre me encantó como jugador. Ahora lo está haciendo muy bien, ganaron la liga la temporada pasada y creo que tiene una muy buena plantilla. Les deseo suerte para el Barcelona y para Xavi".