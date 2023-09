El resurgir de Arthur

El centrocampista brasileño está cedido por la Juventus en la Fiorentina tras dos años plagados de lesiones y suplencias en la Vecchia Signora y en el Liverpool Ahora es titular indiscutible en la posición de mediocentro defensivo

Arthur Melo vuelve a sonreír dentro del terreno de juego. Tras dos años de lesiones y suplencias en la Juventus de Turín y en el Liverpool tras salir del Barça, el centrocampista brasileño, de 27 años, es pieza indiscutible en los onces de Vincenzo Italiano como mediocentro defensivo de la Fiorentina.

Curiosamente, Melo está renaciendo jugando en la posición que le dio a conocer en el panorama internacional con Gremio. El brasileño llegaba con la misión de sustituir a una de las sensaciones del pasado Mundial, el marroquí Sofyan Amrabat, cedido al Manchester United con el que aún no ha debutado y por el momento todo son elogios. Su capitán Giacomo Bonaventura afirma que “jugar con Arthur es un placer, nos dará mucho, y cubre perfectamente su nueva posición”.

Arthur, que está cedido en la 'Fiore' por la Vecchia Signora, ha sido titular en los cinco encuentros que ha disputado el equipo de Florencia hasta el parón de selecciones (tres de Serie A y dos de clasificación para la Conference League). En todos ha sido titular y ha disputado prácticamente la totalidad de los minutos, repartiendo además una asistencia y con el único asterisco de recibir una tarjeta amarilla.

Arthur es exigente pero también realista. En su presentación como nuevo jugador de la Viola declaró que “la lesión que tuve en la Juventus y en el Liverpool me puso las cosas difíciles, pero gracias a ello he crecido más. Soy diferente que antes, soy mejor. Aprendí muchísimo y me siento en buena forma tanto mental como físicamente. En la Fiorentina quiero ganar y aprender, luego veremos qué pasa”. En Italia apuntan que no renovará con la Juventus debido al trato que ha recibido estos últimos años. El devenir de esta temporada marcará su futuro más inmediato.