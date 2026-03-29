Ancelotti define el sustituto de Raphinha

La lesión muscular de Raphinha ha creado muchísima más conmoción entre el barcelonismo que en el fútbol brasileño.

Para el Barça es un drama perder al delantero gaucho, un futbolista diferencial, en un tramo decisivo de la temporada en el que está en juego el futuro en la Champions, con una eliminatoria de cuartos de final durísima contra el Atleti, y en LaLiga, con un mano a mano férreo con el Real Madrid. Las cinco semanas de ausencia, como el club informó, se harán larguísimas, porque no hay en esta plantilla otro futbolista que aporte lo mismo que el brasileño.

En cambio, para la Seleção, que es donde se lesionó, a priori solo significa no poder contar con él para el segundo amistoso de la minigira por Estados Unidos ante Croacia, porque el futbolista ya debería estar plenamente recuperado para la Copa del Mundo.

Y Carlo Ancelotti, sin tiempo que perder, en el primer entrenamiento sobre el césped de preparación para el Brasil-Croacia, que se disputa la madrugada del martes al miércoles (a las 02:00 de la madrugada, horario peninsular español) en Orlando, ya ha definido quién ocupará el lugar de Raphinha.

Y, como era previsible, el elegido es Luiz Henrique, que fue prácticamente el único internacional canarinha en salir reforzado de la derrota (1-2) contra Francia, en un partido colectivamente para olvidar y del que salió especialmente señalado Vinícius Jr.

Luiz Henrique en una acción del último amistoso Brasi-Francia / Instagram

El ex del Betis, que tiene ahora 25 años, renació en su paso por el Botafogo, donde fue una pieza clave en un doblete histórico en 2024: Brasileirão y Copa Libertadores (la primera del club carioca). Luego se fue al Zenit, donde está 'olvidado' y sus actuaciones pasan desapercibidas para el público europeo; sin embargo, cada vez que lo llaman en la Seleção da la cara.

Ancelotti está encantado con él. Tiene una plaza garantizada para el Mundial 2026, en una posición en la que hay muchísima competencia: con Raphinha (que es ahí donde jugó ante los Bleus el jueves, cuando se lesionó) y Estevão, que también estará en la Copa del Mundo. Y, sin ser convocados, aprietan muchísimo desde fuera Antony en el Betis y Savinho, que ha mejorado últimamente sus prestaciones en el City.

A falta de centrocampistas de su agrado, Carletto seguirá insistiendo en la tecla de los cuatro delanteros. Ante Croacia, saldrá el lesionado Raphinha y Gabriel Martinelli, por decisión técnica, para dar lugar a Luiz Henrique y a João Pedro, que será el '9' de referencia. Se mantendrá en el once de salida Matheus Cunha, porque es el futbolista que aporta equilibrio, y Vinícius Jr., que el sábado se tomó el día libre y se especuló muchísimo sobre unas posibles molestias que lo afectaban.

En el centro del campo, Casemiro es inamovible. Sin el lesionado Bruno Guimarães, su compañero en el doble pivote podría dejar de ser Andrey Santos (Chelsea) para dar espacio a Danilo (Botafogo), que tuvo buenos minutos contra los franceses.

En el sector defensivo, que es donde Brasil tiene más ausencias en estos amistosos, Ibáñez o el veterano Danilo (ahora en el Flamengo) ocuparán la posición de lateral derecho en lugar de Wesley (Roma), que tuvo una actuación lamentable contra Francia.

En el eje, Léo Pereira (Flamengo), incomprensiblemente, se mantiene y podría tener como compañero a Marquinhos, que evoluciona bien de las molestias en la cadera, o Bremer (Juventus), mientras Vitor Reis (Girona), llamado a última hora, esperará su oportunidad.

En la izquierda, a falta de opciones, porque están ausentes Caio Henrique y Alex Sandro, se mantiene el contestado Douglas Santos (Zenit).