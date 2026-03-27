Oportunidad de oro para Vitor Reis: Brasil lo convoca y le abre la puerta al Mundial

La espectacular temporada de Vitor Reis, que se ha afianzado como uno de los mejores centrales de LaLiga, no ha pasado desapercibida a Carlo Ancelotti y su cuerpo técnico. Y el ahora seleccionador brasileño no ha dudado en convocar por primera vez al joven zaguero de 20 años, en vista de las ausencias por lesión en el eje defensivo.

Su llamada no es protocolaria. Aunque haya sido realizada en medio de la fecha FIFA y con carácter urgente, refuerza su candidatura para poder entrar en la lista definitiva de 26 internacionales que estarán en el Mundial 2026 y que Carletto hará pública el 18 de mayo en Río de Janeiro.

La Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunció el jueves por la noche, después de la derrota de la Canarinha ante Francia (1-2) en un amistoso jugado en el Gillette Stadium en Foxborough, que Vitor Reis había sido convocado para la absoluta.

El futbolista del grupo City, comprado por 37 millones de euros al Palmeiras llegará este mismo viernes por la noche a Orlando, donde está concentrada la Canarinha en el hotel Four Seasons Resort, y mañana ya participará en la sesión preparatoria para el segundo encuentro de la minigira estadounidense que Brasil está realizando en esta fecha FIFA. La madrugada del martes al miércoles (a las 02:00 horario peninsular español), la Seleção se medirá a Croacia en el Camping World Stadium, en Orlando.

Contará con minutos contra Croacia

Para este segundo encuentro, Ancelotti solo contaba con tres centrales: Léo Ortiz (Flamengo), Bremer (Juventus), que formaron dupla ante los bleus, y el ex de la Roma Ibáñez, ahora en el fútbol saudí (Al-Ahli SFC). El veterano Danilo (Flamengo), un comodín para las cuatro posiciones defensivas, podría jugar ante los croatas en el lateral derecho a tenor del bajísimo rendimiento ofrecido por Wesley (Roma).

Marquinhos está en Estados Unidos concentrado con el resto de los internacionales, pero sintió molestias en la cadera y ya no participó en los entrenamientos previos al amistoso contra Francia. Por su parte, Gabriel Magalhães se lesionó el domingo en la final de la EFL Cup Final en Wembley, en la que su equipo, el Arsenal, perdió contra el City (0-2), en el que fue el 40.º título de Pep Guardiola en su carrera como entrenador.

Una de las plazas que Ancelotti mantiene abiertas para el Mundial es la del eje de la defensa. El italiano ya ha dicho que convocará a cinco centrales. En la CBF se sigue con mucha atención el proceso de recuperación de Éder Militão, que podría acabar jugando de lateral derecho, como ya ha hecho con el propio Carletto en la Seleção, y aún más después de la lesión de Vanderson (Mónaco), que estará casi tres meses de baja y se ha despedido de la cita mundialista.

Este jueves Léo Ortiz no pasó el test de estrés ante Francia. Kylian Mbappé lo dejó retratado en su golazo de vaselina, que empezó a pavimentar el triunfo francés. El futbolista del Flamengo, de 30 años, sintió el peso de la responsabilidad, jugó nervioso y mal situado, como si fuera un principiante.

Bremer, por su parte, demostró que, por mucho que haya llegado a última hora, volverá a ser convocado. El jugador de la Juve, salvo lesión, va al Mundial. Y no solo por el gol que hizo, sino por sus buenas prestaciones. Lo de Ibáñez es una incógnita: calidad siempre tuvo, pero puede penalizarle el estar en el fútbol saudí.

De Vitor Reis, lo que Ancelotti valora es, más allá de sus labores defensivas y de contención, su salida limpia de balón, que es uno de los problemas diagnosticados por el italiano tras la derrota contra Francia.

Brasil no va sobrado de jugadores creativos con el pie educado, aún más cuando el mediocentro elegido es Casemiro para que aporte equilibrio, y solo lo acompañó otro centrocampista de origen; ante los bleus fue Andrey Santos (Chelsea), pero en el Mundial tiene que ser el ahora lesionado Bruno Guimarães.

No sería ninguna sorpresa que Vitor Reis tuviera minutos de calidad ante Croacia. Ancelotti ha demostrado ser un seleccionador valiente y pragmático, que llama a debutantes para observarlos jugar y no solo entrenar, como hacían sus antecesores. Ante Francia tuvieron sus oportunidades los centrocampistas Danilo (Botafogo), que fue una grata sorpresa, y Gabriel Sara (Galatasaray), y el delantero Igor Thiago, que triunfa en el Brentford, pero que se mostró muy espeso y descolocado.