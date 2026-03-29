El Inter se activa para suplir la posible marcha de Bastoni al Barça

El Barça sigue atento a la situación de Alessandro Bastoni, objetivo principal para la defensa de la próxima temporada, pero en Italia el foco empieza a desplazarse también hacia el posible efecto dominó que provocaría su salida del Inter.

Según la información de la Gazzetta dello Sport, el Inter ya trabaja en paralelo ante la posibilidad de perder a uno de sus futbolistas más importantes si el Barça encuentra la fórmula para presentar una oferta lo suficientemente atractiva para que el club ‘nerazzurro’ se plantee la venta del italiano.

Una renovación defensiva profunda

Por ello, la dirección deportiva interista ha comenzado a perfilar alternativas para reconstruir su defensa si finalmente se produce la salida. El eje defensivo podría sufrir una renovación profunda, ya que jugadores como Acerbi y De Vrij terminan contrato, lo que obligaría a replantear toda la estructura de la zaga.

Entre los nombres que maneja el Inter destaca el de Mario Gila, actualmente en la Lazio, un perfil que gusta por su proyección y que sería el objetivo principal del club 'nerazzurro'. El jugador español termina contrato en 2027, por lo que el conjunto romano podría verse en la obligación de negociar una salida si no quiere perderlo gratis el próximo verano. El problema para el Inter es que Gila también está en los planes del AC Milan, por lo que se espera una batalla por sus servicios.

A tener en cuenta es la situación contractual del ex del Real Madrid. De hecho, si el Inter contrata a Gila con el dinero que cobrase del Barça por Bastoni, la Lazio debería pagar el 50% del traspaso al club balnco, que se guardó la mitad de sus derechos en caso de una futura venta, por lo que los azulgranas estarían de forma indirecta llenando las arcas de los de Florentino.

Más opciones

No obstante, el de la Lazio no es el único defensa que está en cartera del Inter. También aparecen en la agenda otros centrales como Ordoñez, del Brujas, con una valoración más asequible en el mercado, o Solet, de la Udinese, además de Muharemovic, que ha dado un paso adelante en el Sassuolo tras su etapa en la Juventus Next Gen.

La posible salida de Bastoni, tasada en cifras que rondan los 70-80 millones de euros, marcaría el ritmo de todos estos movimientos. El Barça observa y mantiene su interés sin hacer todavía movimientos oficiales con el club italiano, pero desde la dirección deportiva culé, como venimos contando, se trabaja con intensidad para encontrar la oferta ideal, con la posibilidad de incluir futbolistas de la actual plantilla de Flick, para abrir la puerta de salida al italiano de Milán.

Por su parte, el defensa sigue centrado en sus compromisos con la selección italiana y en la lucha por los objetivos del club, aunque en privado ya ha dado el OK a una negociación inmediata, ahora está centrado en este final de temporada a la espera de que su futuro de un giro en el próximo mercado estival.