Plantean un intercambio Barça-Inter por Bastoni

El interés del Barça por el defensa del Inter de Milán Alessandro Bastoni va tomando visos de convertirse en una de las principales operaciones de la entidad blaugrana el próximo verano. Los responsables blaugrana cuentan con la buena predisposición del central italiano a cambiar Milán por Barcelona y con que el club lombardo tampoco se cierra a hablar sobre una operación que también le puede interesar para sanear sus cuentas.

Lo que está por definir es cómo se puede cerrar la operación. Aunque desde Italia se planteaban cifras entre los 60-80 millones de euros, una cantidad que el Barça considera exagerada, este sábado 'Calciomercato' abría la puerta a otra opción y es que algún integrante de la plantilla de Hansi Flick pudiera entrar en la operación en un trueque.

En concreto, aseguraban que el Inter podría estar interesado en jugadores como Dani Olmo y Ferran Torres, dos futbolistas con perfiles distintos y con situaciones muy distintas dentro de la plantilla blaugrana, pero que por su talento y juventud serían refuerzos de lujo en el juego de ataque 'neroazzurro' si se concretase una operación.

En el caso de Dani Olmo, con contrato hasta el 2030, parece una quimera que se plantee una posible salida del mediapunta de Terrassa. Es feliz en el Spotify Camp Nou tras conseguir su deseo de volver al Barça, y su perfil que une calidad y versatilidad lo convierte en un jugador ideal para el estilo de juego de Flick y entrar en las necesarias rotaciones en la titularidad debido a la exigencia de partidos que afrobta el equipo durante la temporada.

También Ferran Torres ha probado que es una opción de garantías en el ataque barcelonista, pese a que en las últimas fechas está menos inspirado cara al gol, pues su aportación a nivel táctico se mantiene intacta y ofrece una versatilidad siempre útil. El único matiz en el caso de Ferran es que finaliza contrato en 2027 y el Barça, que debe resolver el dilema de si le renueva o busca un traspaso, sabe que clubes como el Atlético de Madrid están interesados en él. El hecho de que el Barça contemple la opción de Julián Álvarez como fichaje estrella para la delantera puede hacer confluir los intereses de clubes y futbolistas, cerrando así la 'vía interista'.

Asegurar el interés de Bastoni

De esta manera, siendo de entrada muy difícil la vía del trueque, desde la óptica del Barça toca acabar de concretar el interés de Bastoni en vestirse de azulgrana y, contando con la buena disposición del futbolista, negociar con el Inter una cifra de traspaso muy inferior a las expectativas del club lombardo que, por cierto, tiene casi amortizado el valor contable de su fichaje.

Una baza favorable a los intereses del Barça es que la oferta económica a Bastoni es muy atractiva. Según apuntaba esta semana 'Sportitalia', el salario actual del defensa se encuentra en torno a los 7 millones de euros brutos más premios. El Inter podría intentar mejorarlo a final de campaña, aunque está maniatado en cierta manera por una masa salarial muy alta.

Por contra, el Barça sí que dispondría de cierto margen para poder mejorar estas cifras pues ha ido ajustando su balance del fair play en los últimos años. De esta manera el Barça pordría ligar un fichaje que se considera estratégico en la dirección deportiva pues los técnicos consideran necesario un refuerzo en el eje de la defensa que afiance la nómina actual, ya que se da por hecha la salida de Christensen.