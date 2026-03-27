Vinícius Jr., otro partido para olvidar con Brasil y la 'torcida' pide a Neymar Jr.

Vinícius Júnior vuelve a estar en el ojo del huracán en Brasil, donde le cayeron los palos después de su pobre actuación en la derrota del equipo de Carlo Ancelotti contra Francia (1-2) en un amistoso disputado en Estados Unidos de preparación para el Mundial 2026.

El delantero del Real Madrid sale muy empequeñecido en su nuevo intento fallido de autoproclamarse líder de la Seleção. Desde que la Canarinha se concentró en Orlando a inicios de semana para preparar la minigira estadounidense, en la que se enfrentará a Francia y Croacia, la prensa brasileña se dedicó a enaltecer las virtudes del extremo merengue con una pasión desenfrenada.

Se creó un estado de opinión mediático según el cual Vinícius es el elegido para ser el líder de esta Seleção en la búsqueda del anhelado 'Hexa', obviando a Raphinha, que recuperó su mejor versión en el Barça, y teniendo en cuenta que Neymar Jr. cotiza a la baja y que sigue sin contar con la confianza de Ancelotti, que no lo ha convocado ni una sola vez.

La escenografía previa al partido reforzó el supuesto liderazgo del delantero merengue, que acudió a la rueda de prensa previa, como también hizo Kylian Mbappé con Francia.

Sorprendió ayer que, cuando la CBF dio la alineación para el encuentro, Vinícius llevara la '10', que es de Neymar Jr., como si fuera un adelanto de lo que puede ocurrir en menos de tres meses en la Copa del Mundo.

A la hora de que rodó el balón en el Gillette Stadium, en Foxborough, todo este paripé se fue por el desagüe.

Brasil se presentaba con una versión B porque tenía la ausencia de hasta siete titulares, entre ellos el portero y los cuatro defensas, por lesión. Y sufrió muchísimo ante una Francia muy compacta y con los automatismos perfectamente delineados. A los de Ancelotti no les quedó otra que, aceptando su inferioridad técnica, táctica y física, cerrarse atrás e intentar asestar algún golpe a la contra.

En este escenario, el partido pasó por encima de Vinícius, que acabó siendo el peor de todos los integrantes del cuarteto ofensivo que formaba con Raphinha, que salió en el descanso por unas molestias en el muslo de la pierna derecha, lo que ha generado el pánico en el Barça, Gabriel Martinelli, que tuvo la primera gran opción del partido, y Matheus Cunha. Ni con espacios, Vini fue capaz de crear peligro.

Kylian le asestó un golpe a su ego

Para empeorar la situación, perdió el pulso con Mbappé, con quien mantiene una cohabitación no exenta de celos y tensión en el Real Madrid. El delantero galo, que jugó por primera vez como titular tras un mes en el que estuvo lesionado en la rodilla izquierda, marcó un golazo de vaselina, tras una buena asistencia de Dembélé, que pavimentó el triunfo de los bleus.

Mbappé celebra su gol de vaselina que abrió el triunfo francés sobre Brasil / ADAM RICHINS

En el segundo tiempo, en que Brasil jugó con superioridad numérica desde el minuto 55 por la expulsión por roja directa de Upamecano, las prestaciones de Vinícius no mejoraron. Estuvo negado. Y el exbético Luiz Henrique, ahora en el Zenit, que entró en el lugar de Raphinha, fue quien se cargó el equipo a las espaldas, garantizando, por si había alguna duda, su presencia en la Copa del Mundo.

La 'torcida' estalló cuando los bleus hicieron el 0-2 con otra vaselina, en este caso del delantero del Liverpool Hugo Ékitiké, y empezó a corear el nombre de Neymar Jr. como protesta. El mensaje estaba claro: también iba dirigido para quien llevaba 'su' camiseta, que no era otro que Vinícius.

Ancelotti tuvo que defenderlo

La prensa y las redes sociales ardieron después del partido contra el jugador del Real Madrid, uno de los peores valorados de la Seleção.

A Carlo Ancelotti le cuestionaron sobre el bajo rendimiento del jugador y, como era previsible, lo apoyó: "Vinícius siempre es peligroso", apuntó, mientras se negaba a responder sobre Neymar Jr. "Tenemos que hablar de los que han jugado", añadió.

El globo de la euforia que se había creado durante la semana con relación a la figura de Vinícius se pinchó y ahora se ve ensombrecido por el fantasma de Neymar Jr., a quien un sector de la 'torcida' considera como más fiable, a pesar de los problemas físicos que le impiden jugar con regularidad y a un nivel aún no aceptable por Ancelotti.

Brasil vuelve a entrar en acción la madrugada del martes al miércoles en Orlando, donde se medirá a Croacia. No sería una sorpresa si Ancelotti lo preservara y probase una formación ofensiva diferente, en la que, a falta de un diagnóstico, muy probablemente tampoco estará Raphinha.