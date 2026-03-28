Neymar Jr., inaudito: quiere ir al Mundial sin acudir a los desplazamientos del Santos

Lo que empezó como una interpretación periodística muy sui generis y, en apariencia, sin demasiada base informativa, ha acabado convirtiéndose en una noticia insólita: Neymar Jr. ha decidido que no jugará los partidos que el Santos FC dispute como visitante. Sus apariciones se restringirán a la Vila Belmiro, el estadio del Peixe.

El argumento para adherirse a jugar a la carta es el "control de carga" tras la secuencia de lesiones que tuvo en 2025, que terminaron con una artroscopia en la rodilla izquierda. La frase, que suena a excusa, ya se ha convertido en carne de memes y todo tipo de bromas en el gigante sudamericano.

Neymar quiere evitar, a toda costa, padecer una lesión muscular, que a estas alturas podría apartarlo definitivamente del Mundial, teniendo en cuenta que Carlo Ancelotti dará la lista de convocados el 18 de mayo en un multitudinario evento en Río de Janeiro.

El último partido en el que jugó Neymar fue el 19 de marzo ante el Internacional / RAUL BARETTA

En un principio, Neymar ya no participaba de los encuentros que se disputan en césped artificial, algo que también ocurrió con Luis Suárez, que tenía las rodillas muy castigadas en la época del Gremio, y otros jugadores como el uruguayo Nicolás de la Cruz (Flamengo) o Lucas Moura (Sao Paulo), ahora de baja tras fracturarse dos costillas.

Lo mismo que Romário

Lo de Neymar ahora es inaudito y remonta a los últimos años en activo de Romário en el Vasco da Gama. Lo que ocurría por entonces era que el Baixinho rondaba la cuarentena, estaba fuera del radar de la Seleção y era un futbolista folclórico.

La prensa brasileña se cuestiona, con buen criterio, cómo Neymar Jr. se plantea ir al Mundial, donde el finalista jugará ocho partidos en un espacio de 38 días, si es incapaz de encadenar dos semanas en que había programado dos encuentros en cada una de ellas.

Ancelotti dijo que no se llevó al 'craque' en esta fecha FIFA porque necesitaba mejorar físicamente y le señaló el camino a seguir. Ahora, sin embargo, el futbolista reduce su número de apariciones, lo que le impedirá, en teoría, aumentar su ritmo competitivo.

El día que cabreó a Ancelotti

El 'craque', siempre con la prescripción médica de su club que avala su decisión, se borró de las dos últimas salidas del Santos: en Mirassol (2-2) el martes 2 de marzo, y en el Mineirao, donde conmigo su equipo empató (0-0) ante el Cruzeiro en el debut de Cuca como nuevo entrenador tras la destitución del argentino Juan Pablo Vojvoda.

Su ausencia en Mirassol levantó ampollas porque el futbolista no avisó a la CBF, que había anunciado la presencia de Ancelotti. Como hubiera manchado la imagen de la Confederação, el técnico italiano acudió al encuentro donde no había ningún otro seleccionable. Se publicó, después, que el cabreo tanto de Carletto como de los dirigentes brasileños fue histórico.

El Santos asegura que su estrella está "sobrecargada" y ha decidido actuar con mucha cautela durante esta fecha FIFA. El jugador pasó por un procedimiento conocido como PRP, que es un tratamiento en el que se usa la sangre del propio paciente para acelerar la recuperación muscular y celular, y que tiene como objetivo facilitar la recuperación de lesiones y aliviar el cansancio.

En un principio, se espera que el '10' reaparezca el próximo jueves, día 2 de abril, en el partido Santos - Remo, correspondiente a la novena jornada del Brasileirao 2026. Luego, si no abre una excepción, Ney no estará en Maracaná el domingo siguiente, día 5, para jugar contra el Flamengo, ni tampoco en el estreno en la Copa Sudamericana, cuando, el miércoles 8, el Peixe visitará al Deportivo Cuenca en Ecuador.

El debate sobre la presencia de Neymar Jr. en el Mundial ha polarizado Brasil. Y el jueves, en el Gillette Stadium, en Foxborough (Estados Unidos), se vivió un nuevo episodio cuando la 'torcida' empezó a corear su nombre en el momento en que Francia marcó su segundo gol, cuando jugaba con uno menos por la expulsión de Upamecano. Brasil, que ofreció una imagen simplista, cayó por 1-2 contra el equipo de Didier Dechamps, que tuvo a Kylian Mbappé como su gran estrella, autor del primer tanto con una soberbia vaselina.

Ancelotti, en rueda de prensa, no quiso valorar lo sucedido y se limitó a decir que "tenemos que hablar de los que han jugado". Lo cierto es que Vinícius Jr., que se puso el dorsal '10' reservado para el ahora jugador del Santos, no dio la talla, una vez más, y está siendo fuertemente criticado por hinchas y la propia prensa brasileña que lo enaltecía solo hacía unos días.

Los incondicionales de Neymar, entre los que hay muchos exjugadores, consideran que es mejor tenerlo quince minutos en un partido del Mundial que no contar con él, porque nadie en la actual Seleção puede ofrecer sus mismas prestaciones.

A los fans del 'craque' poco les importa su comportamiento y sus costumbres extracampos, como haberse pasado horas y horas jugando a póker online, mientras su equipo jugaba el último partido del Brasileirão.