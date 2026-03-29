Vinicius arriesgará con Brasil ante la incredulidad del madridismo

Vinicius Jr ha reaparecido este domingo en el entrenamiento de la selección brasileña. Tras ausentarse de los ejercicios del sábado y trabajar de manera individual en el gimnasio, el extremo ha vuelto con el grupo para preparar el partido amistoso ante Croacia, que se disputará en la madrugada del miércoles.

El jugador del Real Madrid terminó con molestias en el muslo el último encuentro de la 'canarinha' ante Francia y encendió todas las alarmas tras no aparecer en el campo de entrenamiento este sábado. A pesar de que las pruebas descartaron una lesión, el futbolista estuvo recibiendo tratamiento para su musculatura debido a la carga de partidos.

Según apuntan desde Brasil, el jugador estará disponible para el partido ante Croacia. Una decisión que no ha sido bien recibida en el madridismo. Tratándose de un amistoso, es difícil de entender que Vinicius y la selección estén dispuestos a tomar el más mínimo riesgo con un futbolista que ya ha acusado la carga de partidos en el calendario en los últimos días.

La situación deja a Carlo Ancelotti en una posición delicada, especialmente tras el revuelo que se formó después de la lesión de Raphinha en el partido ante Francia, con enfado del Barça incluido. No hay que olvidar lo sucedido en el mes de noviembre, cuando Militao también cayó lesionado después de jugar ante Túnez a pesar de que sintió unas molestias musculares en los primeros compases del encuentro.

Vinicius Junior durante el amistoso entre la selección de Brasil y Francia en Foxborough / EFE/EPA/ADAM RICHINS

El Real Madrid afronta en las próximas semanas el tramo decisivo de la temporada. Los blancos tienen por delante la eliminatoria de cuartos de final ante el Bayern de Munich y partidos clave para continuar en la pelea por LaLiga junto al Barça, antes de un Clásico fundamental que podría decidir el campeonato el próximo 10 de mayo.

A pesar de que Vinicius ha sido determinante en encuentros como la vuelta ante el City o el partido liguero ante el Atlético de Madrid, al brasileño se le ha visto con falta de chispa en el último mes, probablemente condicionado por haber tenido que jugar absolutamente todo cargando el peso ofensivo del equipo ante la ausencia de Kylian Mbappé.

Este miércoles, los ojos del madridismo estarán muy pendientes de lo que ocurra en ese encuentro entre Brasil y Croacia. Ancelotti no tiene motivos para correr riesgos con la estrella del Madrid, pero Globoesporte apunta a que el atacante será titular junto a Joao Pedri, Matheus Cunha y Luiz Henrique.