Lesión Raphinha: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barcelona

Raphinha regresa lesionado a Barcelona. El delantero del Barça se lesionó el jueves en el partido amistoso que la selección de Brasil perdió ante la de Francia por 1-2 en Boston. Sintió un fuerte dolor en la pierna derecha y así lo comunicó en el descanso del partido al seleccionador, Carlo Ancelotti, y a los médicos de la 'canarinha'. Ya no jugó la segunda mitad ante los 'bleus' y el viernes se sometió a pruebas médicas que confirmaron la lesión. La CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) comunicó oficialmente la desconvocatoria de Raphinha para viajar a Barcelona y seguir tratamiento en su club.

FC Barcelona - Sevilla FC I El tercer gol de Raphinha / LALIGA

En Brasil se especuló con informaciones dispares, que iban desde unas simples molestias musculares a la posibilidad de perderse el Mundial, pese a que todavía quedan más de dos meses para la disputa. El tiempo y oficial es de 5 semanas de baja y no son buenas noticias ni para el futbolista ni para el Barça.

El comunicado del FC Barcelona informa lo siguiente: "El jugador del primer equipo Rafael Dias “Raphinha” tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha según confirman las pruebas médicas que le ha realizado la CBF a raíz de las molestias que notó durante la disputa del Brasil-Francia Raphinha vuelve a Barcelona para iniciar el tratamiento pertinente. El tiempo aproximado de recuperación es de cinco semanas de baja".

Los partidos que se pierde Raphinha

Raphinha sufre la lesión en el adductor derecho, es decir, en la parte posterior de la pierna. El brasileño ya se perdió varios partidos a finales del pasado mes de septiembre por una lesión muscular y estuvo cerca de dos meses de baja en las que el equipo notó muchísimo su ausencia.

Raphinha no podrá jugar la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid. Los azulgranas visitan a los colchoneros tras el parón en LaLiga (4 de abril) y cuatro días después (el 8) ya se juega la ida, en este caso en el Spotify Camp Nou. Después, llegará el derbi liguero contra el RCD Espanyol (11 de abril) y el día 14, la vuelta europea donde habrá en juego una plaza para las semifinales de la Liga de Campeones.

Tras esta eliminatoria, tampoco disputará los choque de LaLiga frente al Celta en el Spotify Camp Nou y Getafe. Entre medio, no llegaría a la ida de las semifinales de Champions en caso de clasificarse el Barça, prevista para el 28 o 29 de abril. Las 5 semanas se cumplirían el 1 de mayo y la vuelta de las 'semis' serían el 5 o el 6. Raphinha, en todo caso, se pierde varios partidos, un mínimo de seis, en el tramo de la temporada más decisivo.